"Барыс" вырвал победу у "Спартака" в овертайме
Астанинский клуб выиграл со счетом 4:3, отыграв двухшайбовый разрыв.
Астанинский "Барыс" в домашнем матче КХЛ одержал волевую победу над московским "Спартаком", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда после овертайма.
Главный тренер Михаил Кравец задействовал следующий состав: Шил (Шутов) - Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Кайыржан-Томпсон–-Галимов; Бекетаев-Бреус, Савицкий-Омирбеков-Асетов; Гайтамиров, Логвин-Шайхмедденов-Симонов.
"Барыс" начал матч уверенно: Ансар Шайхмедденов открыл счет в первом периоде. Однако затем "Спартак" перехватил инициативу, забив две безответные шайбы, а во втором периоде увеличил преимущество до двух голов. Но хозяева сумели переломить игру - Райли Уолш и Джейк Масси поразили ворота соперника и восстановили равенство.
Третий период не выявил победителя, и все решилось в дополнительное время, где более настойчивыми оказались астанчане - итоговые 4:3.
Следующий матч "Барыса" состоится 7 декабря в Астане против новосибирской "Сибири".
