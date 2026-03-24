Башенный кран загорелся в центре Алматы
Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 03:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
На территории строящегося многоквартирного дома в Медеуском районе г. Алматы по ул. Тайманова произошло загорание стрелы башенного крана, передает BAQ.KZ.
Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано на площади 2 кв.м.
Для тушения огня на высоте пожарные использовали автолестницу и лафетный ствол с пожарной автолестницы.