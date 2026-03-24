На территории строящегося многоквартирного дома в Медеуском районе г. Алматы по ул. Тайманова произошло загорание стрелы башенного крана, передает BAQ.KZ.

Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано на площади 2 кв.м.

Для тушения огня на высоте пожарные использовали автолестницу и лафетный ствол с пожарной автолестницы.