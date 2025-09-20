  • 21 Сентября, 05:51

Башни Нотр-Дама открылись для туристов спустя 6 лет после пожара

Первые билеты были раскуплены за 24 минуты.

Вчера, 23:47
Euronews Вчера, 23:47
Вчера, 23:47
153
Фото: Euronews

С 20 сентября туристы вновь могут подняться на башни Собора Парижской Богоматери, пострадавшего во время пожара в 2019 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Экскурсии будут проходить ежедневно до 23:00. Возобновление посещений стало возможно спустя девять месяцев после открытия нефа храма. Накануне символический первый подъём на крышу собора совершил президент Франции Эммануэль Макрон.

Экскурсия по башням была полностью обновлена: теперь она длится около 45 минут и ведёт от южной башни к ранее закрытой колокольне. Для удобства посетителей построена новая дубовая лестница высотой 21 метр. Её создание заняло 10 тысяч рабочих часов и потребовало 1 200 деревянных деталей, изготовленных в мастерских Нормандии.

Это настоящий технический и эстетический подвиг, — отметил Филипп Жост, президент общественного учреждения Notre-Dame.

Популярность открытия оказалась высокой: билеты на первые дни, совпавшие с Днями европейского наследия, раскупили за 24 минуты. Напомним, вход в сам собор остаётся бесплатным, тогда как посещение башен стоит 16 евро. С момента открытия восстановленный Нотр-Дам уже успели увидеть более 8 миллионов человек.

