С 20 сентября туристы вновь могут подняться на башни Собора Парижской Богоматери, пострадавшего во время пожара в 2019 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Экскурсии будут проходить ежедневно до 23:00. Возобновление посещений стало возможно спустя девять месяцев после открытия нефа храма. Накануне символический первый подъём на крышу собора совершил президент Франции Эммануэль Макрон.

Six ans après l’incendie, les tours de Notre-Dame rouvrent au public.



Merci infiniment aux plus de 2 000 compagnons et artisans venus de toute la France. Grâce à leur génie, la Cathédrale retrouve toute sa splendeur et offre à nouveau ses vues spectaculaires sur Paris. pic.twitter.com/Zc2wZ5JrsQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2025

Экскурсия по башням была полностью обновлена: теперь она длится около 45 минут и ведёт от южной башни к ранее закрытой колокольне. Для удобства посетителей построена новая дубовая лестница высотой 21 метр. Её создание заняло 10 тысяч рабочих часов и потребовало 1 200 деревянных деталей, изготовленных в мастерских Нормандии.

Это настоящий технический и эстетический подвиг, — отметил Филипп Жост, президент общественного учреждения Notre-Dame.

Популярность открытия оказалась высокой: билеты на первые дни, совпавшие с Днями европейского наследия, раскупили за 24 минуты. Напомним, вход в сам собор остаётся бесплатным, тогда как посещение башен стоит 16 евро. С момента открытия восстановленный Нотр-Дам уже успели увидеть более 8 миллионов человек.