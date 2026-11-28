Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали стал серебряным призёром финала Гран-при, который проходит в Астане.

В финале весовой категории до 80 килограммов его соперником стал иранский спортсмен Радин Зейнали. По итогам трёх раундов Толеугали уступил ему со счётом 1:2.

На пути к решающему поединку казахстанец одержал три победы. В их числе — встреча с чемпионом мира 2025 года Энрике Маркесом Родригесом из Бразилии.