Батырхан Толеугали завоевал серебряную медаль финала Гран-при по таеквондо в Астане
В решающем поединке казахстанец уступил представителю Ирана Радину Зейнали со счётом 1:2.
28 Ноября 2026, 23:11
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28 Ноября 2026, 23:1128 Ноября 2026, 23:11
34Фото: НОК РК
Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали стал серебряным призёром финала Гран-при, который проходит в Астане.
В финале весовой категории до 80 килограммов его соперником стал иранский спортсмен Радин Зейнали. По итогам трёх раундов Толеугали уступил ему со счётом 1:2.
На пути к решающему поединку казахстанец одержал три победы. В их числе — встреча с чемпионом мира 2025 года Энрике Маркесом Родригесом из Бразилии.
"Поддержка болельщиков была особенной. Хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые болели за нас и поддерживали на домашнем турнире", - сказал спортсмен после боя.
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