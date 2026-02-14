Бауржан Абжанов назначен начальником Национального университета обороны
Сегодня 2026, 13:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:10Сегодня 2026, 13:10
100Фото: Akorda.kz
Распоряжением Главы государства Абжанов Бауржан Садыкович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- Президент поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпийских игр
- В Алматы задержан бывший священнослужитель по делу о наркопритоне