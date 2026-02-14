Бауржан Абжанов назначен начальником Национального университета обороны

Фото: Akorda.kz

Распоряжением Главы государства Абжанов Бауржан Садыкович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

