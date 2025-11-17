Бауыржан Хасенов завоевал серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде
Вчера, 23:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:47Вчера, 23:47
137Фото: Нұрғали Жұмағазы
Представитель сборной Казахстана по таэквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.
Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории свыше 82 килограммов и дошёл до финала турнира. В решающем поединке Хасенов встретился с Маратом Мавлоновым из Узбекистана и по итогам боя занял второе место, став серебряным призёром соревнований.
Самое читаемое
- В Костанайской области собрали рекордный за десятилетие урожай
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в США
- Казахстанец Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира World Boxing
- Сатпаева назвали золотым фондом казахстанского футбола