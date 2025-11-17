  • 18 Ноября, 01:02

Бауыржан Хасенов завоевал серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде

Вчера, 23:47
Нұрғали Жұмағазы Вчера, 23:47
Вчера, 23:47
137
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Представитель сборной Казахстана по таэквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории свыше 82 килограммов и дошёл до финала турнира. В решающем поединке Хасенов встретился с Маратом Мавлоновым из Узбекистана и по итогам боя занял второе место, став серебряным призёром соревнований.

