Представитель сборной Казахстана по таэквондо Бауыржан Хасенов завоевал серебряную медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории свыше 82 килограммов и дошёл до финала турнира. В решающем поединке Хасенов встретился с Маратом Мавлоновым из Узбекистана и по итогам боя занял второе место, став серебряным призёром соревнований.