В Алматы Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева вручил родственникам Бауыржана Момышулы знак особого отличия — Золотую звезду и орден "Отан", передает BAQ.kz.

Награды были переданы Зейнеп Ахметовой и Ержану Момышулы. Решение о присвоении Бауыржану Момышулы высшего звания "Халық қаһарманы" было объявлено Главой государства в конце 2025 года в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область и закреплено соответствующим Указом.

"Наш народ всегда считал Бауыржана Момышулы батыром и почитает его как героя. Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева стало отражением искреннего уважения и народной любви к нему. Самое важное – была восстановлена долгожданная историческая справедливость", – отметил Государственный советник.

Ерлан Карин также подчеркнул, что жизнь Бауыржана Момышулы, ставшего символом несгибаемого духа, чести и мужества, является образцом и нравственным ориентиром для подрастающего поколения.