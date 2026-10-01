Баварские технологии могут помочь Казахстану развить микроэлектронику

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил баварским компаниям сотрудничество в сфере микроэлектроники. Об этом он заявил на казахстанско-баварском технологическом форуме в Мюнхене. По словам главы государства, Бавария обладает одной из ведущих в Европе экосистем полупроводниковой промышленности, в которую входят Infineon Technologies, Siltronic и Rohde & Schwarz.

Токаев считает, что Казахстану на первом этапе не обязательно создавать крупное производство микросхем. Вместо этого он предложил развивать производство силовой электроники, датчиков, измерительных систем и автоматизированных систем управления для энергетики, горнодобывающей, металлургической, транспортной и обрабатывающей отраслей.

Предлагаю запустить специальную партнерскую программу с участием Bavarian Chips Alliance, объединив соответствующие казахстанские компании, научно-исследовательские организации и институты развития с баварской экосистемой полупроводниковой промышленности, — сказал президент.

Отдельно Токаев предложил совместно развивать промышленные и логистические хабы вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута. По его словам, надежная транспортная инфраструктура необходима для выхода новых производств на международные рынки.