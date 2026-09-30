В рамках встречи с ректорами ведущих ВУЗов и руководителями научных институтов Германии вторым важным направлением Президент нашей страны назвал совместные научные исследования.

– Казахстан, стремящийся к интеграции в Европейское исследовательское пространство, начал переговоры о присоединении к программе Horizon Europe в качестве ассоциированного участника. Наша страна уже является полноправным участником Европейского партнерства по сырьевым материалам с общим бюджетом более 300 миллионов евро. Проект TiBeRIUM является практическим примером такого сотрудничества. Запущенный в текущем году при финансовой поддержке программы Horizon Europe в размере 7,5 млн евро и при координации Фрайбергской горной академии проект объединяет Восточно-Казахстанский технический университет и Ульбинский металлургический завод. Целью данного проекта является разработка низкоуглеродных производственных цепочек для титана и бериллия. Нам следует расширять именно такое сотрудничество, которое объединяет университеты, науку и промышленность, укрепляет цепочки поставок и обеспечивает переход от сырьевых ресурсов к продукции и технологиям с более высокой добавленной стоимостью, – сказал он.



Третье направление партнерства, по словам Главы государства, – это трансфер технологий. Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1 процента ВВП, одновременно создавая стимулы для компаний инвестировать в университетские исследования.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил немецких предпринимателей открывать инженерные лаборатории и центры трансфера технологий при совместных учреждениях, выразив готовность поддерживать такие инициативы посредством софинансирования.

Президент акцентировал внимание на сфере искусственного интеллекта, которая открывает перспективы для вывода сотрудничества на новый уровень.

– В рамках программы AI-Sana более 700 тысяч студентов приобрели сертифицированные навыки в области ИИ. Мы развернули суперкомпьютерный кластер alem.cloud, открыли специализированный исследовательский университет в данной сфере и приняли один из первых в регионе законов об ИИ. Все эти усилия дополняются передовыми суперкомпьютерными технологиями. Это создает новые возможности для сотрудничества с немецкими научными учреждениями и промышленностью. Наше молодое поколение, ориентированное на технологии, может стать надежным партнером для немецких компаний и исследователей. Казахстан в свою очередь может предоставить площадку для апробации прикладных цифровых решений и технологий Индустрии 4.0, – подчеркнул он.



Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил историческую связь между казахской и немецкой интеллектуальными традициями, упомянув перевод великим казахским поэтом и мыслителем Абаем Кунанбайулы стихотворения Иоганна Вольфганга фон Гёте «Ночная песнь странника» на казахский язык.

По его словам, этот перевод стал одним из первых интеллектуальных мостов между двумя народами.

В завершение Глава государства призвал руководителей ведущих университетов и научных институтов Германии и Казахстана объединить потенциал двух стран для реализации новых проектов.