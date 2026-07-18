Баян Алагузова подарила квартиру народной артистке Меруерт Утекешевой

Продюсер Баян Алагузова исполнила обещание и подарила народной артистке Казахстана Меруерт Утекешевой квартиру в Алматы. Момент вручения ключей она опубликовала в Instagram. По словам Алагузовой, она лично занималась оформлением жилья. Квартира полностью готова к заселению: с мебелью, бытовой техникой и картиной художницы Ботагоз Аканаевой, написанной специально для этого интерьера.

Хотелось сделать так, чтобы вам было уютно, — сказала продюсер, показывая квартиру.

Вместе с ключами Алагузова подарила актрисе путевку на двоих в Турцию. Растроганная Меруерт Утекешева призналась, что никогда раньше не была в Турции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

Ранее в интервью Майе Бекбаевой актриса рассказала, что живет в съемной квартире. После этого Баян Алагузова пообещала приобрести для нее жилье, а также вручила шубу, серьги с бриллиантами и заявила, что будет выплачивать народной артистке пожизненную пенсию в размере 1 млн тенге в месяц.

История получила широкий резонанс на фоне споров вокруг камзола из фильма «Қыз Жібек», который находится в коллекции Баян Алагузовой. По ее словам, дальнейшую судьбу реликвии решит сама Меруерт Утекешева.