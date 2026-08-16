Баян Сулу запускает новый этап развития отечественного кондитерского производства

АО «Баян Сулу» объявляет о запуске технологического производственного комплекса «Кондитерская столица» - одного из ключевых инвестиционных проектов компании по расширению производства и развитию отечественной пищевой промышленности.



Новый комплекс позволит увеличить производственные мощности компании на 16,6 тыс. тонн кондитерских изделий в год, а после выхода на проектную мощность общий объем производства предприятия достигнет 68 тыс. тонн продукции ежегодно.



Реализация проекта позволит расширить выпуск бисквитной продукции и печенья, увеличить переработку казахстанского сельскохозяйственного сырья и создать 260 новых рабочих мест. Особое значение проект имеет для укрепления позиций отечественных производителей на внутреннем рынке. Сегодня значительную долю казахстанского рынка кондитерских изделий занимает импортная продукция. Запуск нового комплекса позволит увеличить объем выпуска продукции казахстанского производства, расширить ассортимент и повысить экспортный потенциал компании.



В рамках мероприятия представители АО «Баян Сулу» представят новый производственный комплекс, расскажут об инвестициях, производственных возможностях и дальнейших планах компании.



Дата: 19.08.2026

Время: 12:00

Место: АО «Баян Сулу», ул. Бородина, 198, г. Костанай



Для представителей СМИ предусмотрена возможность участия в мероприятии и ознакомления с новым производством.