82-летний Джо Байден впервые вышел в свет после новостей о начале курса лечения от рака простаты, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Бывший президент США посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Делавэре, которую посещает уже много лет. На опубликованных фотографиях видно, что Байден опирается на сопровождающую женщину, а над его правым глазом заметен свежий шрам - след недавней операции по удалению рака кожи.

По данным издания, служба длилась около 50 минут, после чего политик несколько минут общался с прихожанами. Это его первое появление на публике после сообщений NBC о том, что Байден проходит пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии по лечению рака простаты четвёртой стадии с метастазами в кости.