Байден впервые появился на публике после сообщений о лечении рака простаты
82-летний политик посетил вечернюю мессу в Делавэре и пообщался с прихожанами после лечения и операции.
Сегодня, 22:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
10Фото: РБК
82-летний Джо Байден впервые вышел в свет после новостей о начале курса лечения от рака простаты, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Бывший президент США посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Делавэре, которую посещает уже много лет. На опубликованных фотографиях видно, что Байден опирается на сопровождающую женщину, а над его правым глазом заметен свежий шрам - след недавней операции по удалению рака кожи.
По данным издания, служба длилась около 50 минут, после чего политик несколько минут общался с прихожанами. Это его первое появление на публике после сообщений NBC о том, что Байден проходит пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии по лечению рака простаты четвёртой стадии с метастазами в кости.
Самое читаемое
- Таза Қазақстан: В Актобе впервые высадили реликтовое дерево турангу
- Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Китае
- Марат Байкамуров стал победителем турнира "Қазақстан Барысы – 2025"
- Канал протяженностью 15 км реконструируют в Туркестанской области
- В Жезказгане задержали пожилых мужчин, подозреваемых в серии краж