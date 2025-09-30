Казахстан сохраняет ключевую роль в глобальных космических запусках через Байконур и одновременно наращивает цифровой потенциал. Первый пуск ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" намечен на декабрь 2025 года, а в ближайшие годы планируется вывести на орбиту новые спутники "KazEOSat" и "KazSat-3R". Параллельно в стране развиваются суперкомпьютерные технологии, создаются национальные языковые модели KazLLM и AlemLLM, а экспорт IT-услуг уже превысил 700 млн долларов. Об этом подробнее — в материале BAQ.KZ.

Сегодня космическая программа Казахстана строится на сотрудничестве с Россией и другими странами. Байконур, арендуемый Россией до 2050 года, остаётся главной площадкой международных запусков. Важная веха — проект "Байтерек" с новой ракетой-носителем "Союз-5". Первый запуск назначен на декабрь 2025 года.

В МЦРИАП подчёркивают, что успешная реализация позволит Казахстану выйти на рынок пусковых услуг и вернуть Байконуру статус объекта мирового уровня.

Не менее активно развивается и национальная спутниковая программа. Сейчас на орбите работают спутники связи "KazSat-2" и "KazSat-3", спутники дистанционного зондирования "KazEOSat-1" и "KazEOSat-2", а также технологический аппарат "KazSTSat".

В ближайшие годы ожидается обновление. В 2027 году на орбиту выведут три спутника среднего разрешения "KazEOSat-MR". С 2026 по 2029 годы появится новая группировка "KazEOSat-HR", а "KazSat-3" заменят на "KazSat-3R". Эти проекты должны обеспечить независимость Казахстана в сфере связи и мониторинга.

Международное сотрудничество также набирает обороты. В 2024 году в рамках Организации тюркских государств был подписан меморандум о создании совместного спутника 12U. Параллельно идут проекты с Францией и Airbus по созданию сборочно-испытательного комплекса в Астане, с Люксембургом по спутниковой связи, с Конго и Нигерией по спутникам высокого разрешения и с Монголией по спутнику среднего разрешения. В числе партнёров — Германия, Италия, Болгария, Словения и Китай. Казахстан также сотрудничает с Amazon, SpaceX и OneWeb, интегрируя современные цифровые сервисы.

Цифровая трансформация страны получила мощный импульс после программы "Цифровой Казахстан". Сейчас более 1200 услуг доступны онлайн через eGov и eGovMobile, а число пользователей превысило 11 миллионов. По индексу онлайн-услуг ООН Казахстан занимает 10-е место в мире и 1-е среди стран СНГ. Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта" отметил: в ближайшие три года страна должна стать полноценным цифровым государством, уделяя внимание искусственному интеллекту, кибербезопасности и платформенной модели управления.

Этому способствуют новые технологии. В Казахстане создан первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер, разработаны национальные языковые модели KazLLM и AlemLLM. В Астане в этом году откроется Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, где будут объединены образование, стартапы и научные разработки.

IT-сектор показывает стабильный рост. В стране работают более 18 тысяч компаний, из них 437 — международные. Ведущая роль принадлежит Astana Hub, который объединяет свыше 1700 резидентов, включая 425 иностранных. В 2024 году экспорт IT-услуг составил почти 700 млн долларов, а за первое полугодие 2025-го рост составил 50%. Среди успешных проектов — Smart Data Ukimet, Smart Bridge и ЕПИР ГО, которые уже внедрены в других странах, включая Таджикистан, Того и Сьерра-Леоне.

Стартапы получают поддержку через налоговые льготы и акселераторы. Так, Silkway Accelerator вместе с Google for Startups привлёк $28 млн инвестиций, а проекты Trustme и Citix получили по $1 млн от инвестора Тима Дрейпера. Цель к 2030 году — создать пять компаний-"единорогов".

Цифровые решения активно внедряются в энергетику, транспорт, медицину, образование и сельское хозяйство. Уже сегодня в Казахстане развиваются "умное фермерство", системы мониторинга инфраструктуры и ИИ-программы ранней диагностики заболеваний.

Особое внимание уделяется глобальному партнёрству. Казахстан сотрудничает с Microsoft, Google, Apple, Huawei, Telegram, Yandex, Draper University и Всемирным банком. Международные IT-хабы страны работают в США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае и Сингапуре. Недавно Казахстан подписал соглашение с Amazon Project Kuiper, которое обеспечит спутниковым интернетом даже отдалённые сёла. Дополняют картину новые инициативы в сфере Web3 — "Cryptocity" и пилотная зона Solana Economic Zone Kazakhstan.

Таким образом, Казахстан всё более уверенно позиционирует себя как страну, где космос и цифровизация объединены в единую стратегию развития. Опираясь на Байконур, новые спутники, искусственный интеллект и международные партнёрства, страна укрепляет статус технологического центра Центральной Азии.