Рынок «Байсат» снова не продан: государство подвело итоги большой приватизации

Рынок «Байсат» в Алматы до сих пор не удалось продать из-за недостаточного интереса со стороны инвесторов. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК Нурмахан Адильбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о судьбе одного из крупнейших возвращенных активов, глава комитета отметил, что главной причиной отсутствия сделки остается низкий спрос.

«Причина того, что объект не продается, скорее всего связана со спросом или отсутствием у потенциальных инвесторов необходимых финансовых ресурсов для приобретения такого крупного актива. Если объект не будет реализован, в дальнейшем можно будет рассмотреть вопрос его передачи коммунальным структурам города Алматы», — заявил Нурмахан Адильбеков.

В ходе брифинга также были озвучены итоги работы Комитета государственного имущества и приватизации за 2025 год.

По данным ведомства, в рамках завершившегося Комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы в конкурентную среду передано 402 объекта государственной собственности и квазигосударственного сектора на общую сумму 977 млрд тенге. Еще 68 объектов были направлены на ликвидацию или реорганизацию.

Среди крупнейших сделок названы IPO национальных компаний «КазМунайГаз», Air Astana и KEGOC, которые обеспечили поступления на сумму около 187 млрд тенге.

С 2026 года стартовал новый план оптимизации на 2026–2030 годы, который предусматривает передачу в конкурентную среду 900 объектов государственной и квазигосударственной собственности. На сегодняшний день мероприятия уже завершены по 42 объектам.

В комитете сообщили, что по итогам реализации программы доля государства в экономике должна снизиться до 13,2% ВВП.

Отдельно в ведомстве рассказали о работе с возвращенными активами. В специальный государственный фонд уже поступило 593,2 млрд тенге. За счет этих средств профинансировано 483 социальных и инфраструктурных проекта по всей стране на сумму 553,7 млрд тенге.

По словам представителей комитета, средства направлены на строительство школ, медицинских учреждений, объектов водоснабжения, спортивной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в 2025 году государству было передано более 11 млн единиц имущества различного назначения. Часть конфискованных активов используется государственными органами.

«Госорганы получают такое имущество бесплатно. Это позволяет экономить бюджетные средства. Вместо того чтобы закупать автомобили за счет бюджета, можно использовать конфискованное имущество. Если же интереса со стороны государственных учреждений нет, такие активы выставляются на торги», — пояснил Нурмахан Адильбеков.

Также комитет сообщил о продолжающейся цифровизации процессов управления государственным имуществом. Все основные процедуры приватизации, аренды и учета активов осуществляются через электронную платформу e-Qazyna. В текущем году планируется автоматизировать еще девять ключевых функций ведомства.

В ходе брифинга журналисты также подняли вопрос об эффективности приватизации, напомнив о критике со стороны Высшей аудиторской палаты и судьбе ряда предприятий, которые после передачи в частные руки перестали использоваться по первоначальному назначению. В ответ представители комитета отметили, что снижение темпов реализации отдельных объектов связано прежде всего с недостаточным спросом со стороны инвесторов.

Напомним, о продаже рынка «Байсат» впервые было объявлено в сентябре 2025 года. Тогда сообщалось, что уставный капитал ТОО «Центр торговли “Байсат”» составляет 26,3 млрд тенге, а доход предприятия на момент оценки достигал 2,77 млрд тенге.

Позже, в декабре 2025 года, рынок повторно выставили на торги. Согласно информации Компании по управлению возвращенными активами, аукцион был назначен на 26 декабря в формате повышения цены. Стартовая стоимость объекта составляла 26,7 млрд тенге. Однако покупателя на актив найти не удалось.

Рынок «Байсат» расположен в Жетысуском районе Алматы и входит в число крупных объектов, переданных в управление Компании по управлению возвращенными активами.