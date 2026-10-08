Байтерек и другие знаковые объекты Казахстана подсветят в поддержку донорства

Сегодня, 8 октября, в Астане и ряде регионов Казахстана пройдет акция в поддержку донорства органов. В 20:00 знаковые здания и монументы подсветят, чтобы привлечь внимание к проблеме посмертного донорства и людям, ожидающим трансплантацию, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В столице к акции присоединятся монумент «Бәйтерек», Дворец мира и согласия, территория EXPO и здание национальной компании «КазМунайГаз».

Аналогичные мероприятия планируется провести в Караганде, Талдыкоргане и Актобе.

Почти 5 тысяч казахстанцев ожидают пересадки органов

Отметим, по состоянию на сентябрь 2026 года в листе ожидания трансплантации органов находятся 4 867 казахстанцев, среди которых 126 детей.

За девять месяцев этого года в стране проведено 208 операций по трансплантации органов. Из них 42 трансплантации выполнены с использованием органов посмертных доноров.

В Казахстане также растет число граждан, официально выразивших свое отношение к посмертному донорству. По данным на 1 сентября, через систему eGov зарегистрировано 184 191 волеизъявление. При этом 17 158 человек дали согласие на посмертное донорство органов.

За последний год количество таких согласий увеличилось на 67,7%.

Какова цель акции

Организаторы подчеркивают, что решение о посмертном донорстве остается личным и добровольным выбором каждого человека.

Информационная кампания направлена на повышение осведомленности граждан о работе системы трансплантации, предусмотренных законодательством гарантиях и способах выражения своего решения относительно посмертного донорства.

Подсветка знаковых объектов пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к Европейскому дню донорства и трансплантации органов. Акция призвана напомнить о пациентах, которым необходима пересадка органов, и важности осознанного отношения к донорству.