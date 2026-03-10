В Казахстане продолжается реализация поручений Главы государства по развитию жилищного строительства и повышению доступности жилья. Холдинг "Байтерек" совместно с дочерними организациями - Казахстанской жилищной компанией и Отбасы банком - в 2025 году оказал значительную финансовую поддержку отрасли. Общий объем средств, направленных на эти цели, составил 2,35 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов.

По его словам, значительная часть средств была направлена через Казахстанскую жилищную компанию, что позволило поддержать масштабное строительство жилья по всей стране.

"Сумма поддержки жилищного строительства Казахстанской жилищной компанией за счет текущих источников и рыночных заимствований составила 707,5 млрд тенге. Это позволило ввести в эксплуатацию около 3 млн квадратных метров жилья, или 35,6 тысячи квартир. Вклад компании составил 22% от общего ввода многоквартирного жилья по стране", - сообщил Нурболат Айдапкелов.

Он также отметил, что за счет привлеченных на рыночных условиях средств удалось реализовать ряд важных проектов в регионах. В частности, через облигационные займы было направлено 238,2 млрд тенге. Из них 150,4 млрд тенге пошли на строительство арендного жилья, благодаря чему было введено 9,4 тысячи квартир, а еще 87,8 млрд тенге направлены на подведение инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках финансирования кредитного жилья были выкуплены ценные бумаги акиматов на сумму 140,2 млрд тенге. По словам представителя холдинга, использование смешанной модели финансирования позволило значительно расширить строительство социального жилья.

"За счет микширования рыночных средств с текущими источниками обеспечен ввод 1,8 млн квадратных метров жилья, или порядка 23 тысяч социальных квартир для очередников по фиксированным ценам", - отметил он.

Отдельное внимание было уделено модернизации инженерной инфраструктуры. На реализацию проектов теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения в рамках национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов направлено 29,3 млрд тенге рыночных средств.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщал, что в 2026 году на субсидирование арендной платы за жилье направят 7,6 млрд тенге. По словам министра, государство продолжает поддерживать граждан через различные жилищные программы. Так, в 2025 году казахстанцам было предоставлено около 8 тысяч квартир арендного жилья, а также выдано более 11 тысяч льготных ипотечных займов.