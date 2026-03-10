7,6 млрд тенге направят на субсидирование арендной платы за жилье в 2026 году
В Казахстане в 2026 году планируют сохранить объем финансирования субсидий на аренду жилья. На эти цели из бюджета направят 7,6 млрд тенге.
В 2026 году на субсидирование арендной платы за жилье направят 7,6 млрд тенге, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании в Правительстве, передает BAQ.KZ.
По словам министра, государство продолжает поддерживать граждан через различные жилищные программы.
Так, в 2025 году казахстанцам было предоставлено около 8 тысяч квартир арендного жилья, а также выдано более 11 тысяч льготных ипотечных займов.
Кроме того, были внесены поправки в законодательство, которые позволили гражданам приватизировать арендное жилье, ранее выданное без права выкупа.
"Поправками в Закон дано право приватизации арендного жилья, ранее выданного "без права выкупа". В прошлом году этим правом воспользовались более 15 тысяч граждан", - отметил Ерсайын Нагаспаев.
Также действует программа субсидирования части арендной платы для граждан с невысокими доходами. В 2025 году такой поддержкой воспользовались более 11 тысяч человек, а из республиканского бюджета на эти цели было направлено 7,6 млрд тенге.
"На текущий год субсидирование арендной платы запланировано в том же объеме", - сообщил министр.
Ранее стало известно, что в 2026 году для строительства и приобретения кредитного жилья выделят 155 млрд тенге.
