В первом полугодии 2025 года холдинг "Байтерек" предоставил финансирование на сумму 2,9 трлн тенге в рамках поддержки приоритетных направлений экономики. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, реализация программы финансирования с участием холдинга "Байтерек" даёт ощутимый экономический эффект.

"В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений. Только за первое полугодие объём финансирования составил 2,9 трлн тенге. До конца года планируется довести эту сумму до 8 трлн тенге", — отметил Жумангарин.

Как подчеркнул вице-премьер, такая мера позволит обеспечить экономике дополнительный рост в объёме порядка 1,3 процентных пункта.