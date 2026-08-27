План развития «Байтерека» обновили до 2033 года: что изменится

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».

Участники рассмотрели ключевые вопросы деятельности и дальнейшего развития Холдинга.

Что изменится в Плане развития

В рамках исполнения поручений Главы государства Совет директоров одобрил обновленный План развития Холдинга на 2024-2033 годы.

Изменения предусматривают усиление роли «Байтерека» в реализации инвестиционной политики государства, расширение механизмов привлечения частного капитала и новые подходы к поддержке инвестиционных проектов.

Новая модель деятельности Холдинга будет строиться вокруг трех стратегических направлений:

эффективное управление активами;

создание условий для развития сильного бизнеса;

улучшение качества жизни населения.

Сколько планируют направлять на поддержку бизнеса

Одним из ключевых приоритетов остается финансирование реального сектора экономики.

«Байтерек» планирует сохранять ежегодный объем финансирования предпринимательского блока на уровне 8 трлн тенге при ежегодной капитализации из республиканского бюджета в размере 1 трлн тенге.

С начала 2026 года общий объем финансирования Холдинга по всем инструментам поддержки, включая жилищный блок, составил 6,9 трлн тенге. Из этой суммы 5,1 трлн тенге пришлось на поддержку предпринимательства.

Как будут снижать зависимость от бюджета

Финансовая модель предусматривает постепенное снижение зависимости Холдинга от бюджетных источников.

С 2029 года планируется поэтапно замещать бюджетное финансирование за счет расширения рыночных источников.

При этом «Байтерек» продолжит выступать стратегическим инвестором и одним из ключевых участников инвестиционной экосистемы страны.

Основной акцент будет сделан на качественной подготовке проектов, привлечении частных инвестиций и расширении взаимодействия с банками второго уровня при финансировании бизнеса.

Что такое «заказ на инвестиции»

Работу Холдинга планируется выстроить в рамках нового инвестиционного цикла по принципу «заказ на инвестиции».

Он предполагает формирование и сопровождение проектов с учетом отраслевых приоритетов и потребностей экономики.

Меры направлены на диверсификацию экономики и увеличение поддержки несырьевого сектора.

Какие отчеты утвердили

Совет директоров также утвердил Годовой отчет Холдинга за 2025 год.

Впервые ESG-показатели представлены на консолидированной основе по всей группе компаний «Байтерека».

Кроме того, утвержден Отчет об устойчивом развитии Холдинга за 2025 год. Документ подготовлен в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления и политики Холдинга в области устойчивого развития.

Принятые решения направлены на усиление инвестиционной роли «Байтерека», повышение прозрачности его деятельности и дальнейшее совершенствование корпоративного управления.