АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" оказал поддержку предпринимателям на 3,5 трлн тенге. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"На 31 июля "Байтерек" оказал поддержку предпринимателям на 3,5 трлн тенге, из них 1,75 трлн тенге - МСБ, включая 657,5 млрд для АПК", - сказал Жумангарин.

Крупный бизнес поддержан на 1,38 трлн тенге, экспортеры - на 394 млрд тенге.

По словам Жумангарина, для привлечения банковской ликвидности создан проектный офис с участием "Байтерека", Минэкономики, Нацбанка, АФК и АРРФР. Одобрены 19 проектов на 9,1 трлн тенге с применением синдицированного финансирования.