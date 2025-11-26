"Байтерек" стал Национальным инвестиционным холдингом
Совет утвердил План работы по дальнейшей трансформации холдинга на 2026 год
Совет директоров под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова утвердил новую модель работы "Байтерека", предусматривающую расширение инвестиционных функций. Ключевым решением стало преобразование института развития в АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Новый формат предполагает проактивное привлечение капитала, поддержку инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов, развитие внутреннего производства и рост доли несырьевого экспорта.
Премьер-министр отметил, что обновлённый холдинг должен стать одним из главных инструментов привлечения стратегических инвесторов.
"В результате структурной и содержательной перестройки Холдинг должен стать эффективным механизмом по привлечению крупных инвесторов в Казахстан – с деньгами, компетенциями и новыми технологиями именно в те секторы, которые мы определяем как приоритетные. Предстоит большая работа", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Совет директоров также утвердил План работы на 2026 год, включающий дальнейшую трансформацию, улучшение корпоративного управления и усиление инвестиционной деятельности дочерних структур.
С учётом поручений Президента по всеобщей цифровизации в KPI руководства холдинга включён новый показатель – внедрение ИИ-инструментов в поддержку предпринимательства. KPI заместителей председателя также скорректируют с фокусом на объём привлекаемых иностранных инвестиций и рост эффективности по направлениям.
Кроме того, утверждены консолидированный отчёт по рискам и отчёт антикоррупционной комплаенс-службы за III квартал 2025 года. "Байтерек" сообщил о стабильности финансовой модели и устойчивости системы риск-менеджмента в условиях расширения инвестиционных операций.
