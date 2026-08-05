Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления холдинга «Байтерек» Рустама Карагойшина. Главе государства представили доклад о реализации ранее данных поручений, итогах работы холдинга и планах его дальнейшего развития, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Рустама Карагойшина, инвестиционный и кредитный портфели холдинга достигли 14,3 трлн тенге, а в перспективе должны увеличиться до 16,5 трлн тенге. При этом чистая прибыль холдинга сохраняется на уровне свыше 400 млрд тенге ежегодно.

Также Президенту доложили о результатах работы по итогам 2025 года. Благодаря поддержке холдинга жильем были обеспечены 77,5 тысячи семей, в том числе 11,6 тысячи граждан, состоявших в очереди.

Кроме того, за прошлый год профинансировано 77 крупных инвестиционных проектов и 27,4 тысячи проектов малого и среднего бизнеса. Поддержку получили 131 экспортер и 7,2 тысячи сельхозтоваропроизводителей. Для проведения весенне-полевых работ аграриям передано в лизинг 11,4 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

Отдельное внимание на встрече уделили трансформации холдинга. Рустам Карагойшин представил новую долгосрочную стратегию развития «Байтерека», которая предусматривает переход к модели проактивного инвестиционного холдинга, ориентированного на эффективное управление активами, развитие бизнеса и повышение качества жизни населения.

Также глава холдинга проинформировал Президента о реализации инвестиционных проектов. До конца текущего года на рассмотрение Инвестиционного совета планируется вынести 26 проектов, направленных на импортозамещение, развитие экспортного потенциала и модернизацию инфраструктуры.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения устойчивого экономического роста, привлечения долгосрочных инвестиций, поручил усилить поддержку малого и среднего бизнеса, а также уделить особое внимание повышению доступности жилья для граждан.