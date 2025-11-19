"Байтереку" выделят до 1 трлн тенге для запуска нового инвестиционного цикла — Жумангарин
Для проектов свыше 29,5 млрд тенге введут 25-летние гарантии стабильности законодательства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании Правительства сообщено, что холдинг "Байтерек" станет ключевым инструментом нового инвестиционного цикла. В 2026–2028 годах ему выделят до 1 трлн тенге, а портфель на 2026 год уже формируется вокруг 15–20 системообразующих проектов. 42% инвестиций придутся на химию и нефтегазохимию, 19,6% – на транспорт, 12,1% – энергетику, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в условиях высоких процентных ставок и необходимости ускоренного роста инвестиций "Байтерек" и банки второго уровня станут основными каналами кредитования реального сектора.
"Для реализации проактивной политики экономического роста усилена роль холдинга “Байтерек”. Мы переходим от распределительной модели к стратегической инвестиционной деятельности. Сегодня холдинг уже трансформирован в Инвестиционный холдинг страны", – заявил Жумангарин.
По его словам, акцент будет сделан на системных проектах, которые дадут максимальный мультипликативный эффект.
"Холдинг сосредоточится на реализации 15–20 системообразующих проектов. Эти направления формируют фундамент роста: химия, нефтегазохимия, машиностроение, энергетика, инфраструктура, АПК, пищевая промышленность, туризм, производство стройматериалов", – уточнил вице-премьер.
Он также представил структуру инвестиционного портфеля "Байтерека" на 2026 год.
Согласно докладу:
- 42% финансирования приходится на химическую и нефтегазохимическую промышленность;
- 19,6% – на транспорт и логистику;
- 12,1% – на энергетику;
- 7,1% – на горно-металлургический комплекс;
- 6,4% – на АПК и пищевую промышленность.
Жумангарин подчеркнул, что государственная поддержка будет сохраняться и в ближайшие годы.
"В 2026–2028 годах Правительство продолжит выделение бюджетных средств холдингу “Байтерек” в размере до 1 трлн тенге. Далее приоритетом станет вовлечение средств банков второго уровня", – отметил он.
Для стимулирования притока капитала запуск будет происходить через национальную цифровую инвестиционную платформу, которая упрощает процедуры и обеспечивает прозрачность на всех этапах реализации проектов. По словам министра, Казахстан вводит новый подход – принцип “заказа на инвестиции”.
"В приоритетных отраслях для проектов стоимостью свыше 29,5 млрд тенге будут заключаться инвестиционные соглашения. Они обеспечат инвесторам стабильность законодательства на 25 лет", – сообщил Жумангарин.
Он отметил, что это создаст предсказуемые условия и позволит компаниям планировать крупные вложения на долгосрочный период. В заключение Жумангарин подчеркнул, что все эти меры должны запустить новый инвестиционный цикл и обеспечить устойчивый рост экономики Казахстана.
Самое читаемое
- В Костанайской области раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота
- После смертельного пожара в Жетысае в реанимации остаются трое пострадавших
- Жесткие санкции США против партнеров России: будет ли в списке Казахстан?
- В Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома
- 12 человек погибли в Жетысае: Токаев потребовал расследовать смертельный пожар