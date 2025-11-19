На заседании Правительства сообщено, что холдинг "Байтерек" станет ключевым инструментом нового инвестиционного цикла. В 2026–2028 годах ему выделят до 1 трлн тенге, а портфель на 2026 год уже формируется вокруг 15–20 системообразующих проектов. 42% инвестиций придутся на химию и нефтегазохимию, 19,6% – на транспорт, 12,1% – энергетику, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в условиях высоких процентных ставок и необходимости ускоренного роста инвестиций "Байтерек" и банки второго уровня станут основными каналами кредитования реального сектора.

"Для реализации проактивной политики экономического роста усилена роль холдинга “Байтерек”. Мы переходим от распределительной модели к стратегической инвестиционной деятельности. Сегодня холдинг уже трансформирован в Инвестиционный холдинг страны", – заявил Жумангарин.

По его словам, акцент будет сделан на системных проектах, которые дадут максимальный мультипликативный эффект.

"Холдинг сосредоточится на реализации 15–20 системообразующих проектов. Эти направления формируют фундамент роста: химия, нефтегазохимия, машиностроение, энергетика, инфраструктура, АПК, пищевая промышленность, туризм, производство стройматериалов", – уточнил вице-премьер.

Он также представил структуру инвестиционного портфеля "Байтерека" на 2026 год.

Согласно докладу:

42% финансирования приходится на химическую и нефтегазохимическую промышленность;

19,6% – на транспорт и логистику;

12,1% – на энергетику;

7,1% – на горно-металлургический комплекс;

6,4% – на АПК и пищевую промышленность.

Жумангарин подчеркнул, что государственная поддержка будет сохраняться и в ближайшие годы.

"В 2026–2028 годах Правительство продолжит выделение бюджетных средств холдингу “Байтерек” в размере до 1 трлн тенге. Далее приоритетом станет вовлечение средств банков второго уровня", – отметил он.

Для стимулирования притока капитала запуск будет происходить через национальную цифровую инвестиционную платформу, которая упрощает процедуры и обеспечивает прозрачность на всех этапах реализации проектов. По словам министра, Казахстан вводит новый подход – принцип “заказа на инвестиции”.

"В приоритетных отраслях для проектов стоимостью свыше 29,5 млрд тенге будут заключаться инвестиционные соглашения. Они обеспечат инвесторам стабильность законодательства на 25 лет", – сообщил Жумангарин.

Он отметил, что это создаст предсказуемые условия и позволит компаниям планировать крупные вложения на долгосрочный период. В заключение Жумангарин подчеркнул, что все эти меры должны запустить новый инвестиционный цикл и обеспечить устойчивый рост экономики Казахстана.