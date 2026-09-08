БДИПЧ ОБСЕ оценило техническую организацию выборов в Курултай

Миссия БДИПЧ ОБСЕ отметила высокий технический уровень подготовки и проведения выборов депутатов Курултая Казахстана. При этом Центральная избирательная комиссия не согласилась с формулировкой наблюдателей, назвавших прошедшее голосование «внеочередными парламентскими выборами».

Итоги кампании обсудили на заключительной встрече председателя ЦИК Нурлана Абдирова с главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ Винсентом Пикетом.

«В Предварительном заявлении Миссии БДИПЧ ОБСЕ мы признаем, что работа, проделанная Центральной избирательной комиссией, была эффективной и выполнена на высоком техническом уровне. Мы отмечаем методичный подход, который вы применяли при подготовке региональных и местных избирательных участков, а также участковых и территориальных избирательных комиссий», – сказал Винсент Пикет.

Он также отметил объем работы по обучению членов избирательных комиссий и информированию избирателей. Окончательные выводы и рекомендации миссия представит позже в итоговом отчете.

ЦИК не согласилась с формулировкой о «внеочередных выборах»

Во время обсуждения предварительного отчета Нурлан Абдиров отдельно остановился на определении прошедших выборов.

По позиции ЦИК, называть их «внеочередными парламентскими» некорректно, поскольку Курултай является новым политическим институтом, созданным в результате конституционных преобразований.

В Центризбиркоме напомнили, что переход к однопалатному Парламенту был предложен Президентом еще 8 сентября 2025 года. После этого началась подготовка необходимых изменений, а указ о назначении выборов стал завершающим юридическим этапом этого процесса.

Более 70 тысяч членов комиссий прошли обучение

По данным ЦИК, в ходе подготовки к выборам было проведено 7 567 семинаров, которыми охватили 71 270 членов избирательных комиссий.

Кроме того, для представителей политических партий, СМИ и общественных организаций провели еще 1 131 мероприятие, участие в них приняли 23 323 человека.

Отдельное внимание, как сообщили в комиссии, уделялось защите персональных данных, доступности участков для людей с инвалидностью и условиям работы наблюдателей.

За голосованием следили более 51 тысячи национальных наблюдателей

По информации ЦИК, в день выборов на участках работали более 51 тысячи национальных наблюдателей и 7 003 доверенных лица политических партий.

Кроме того, были аккредитованы 777 международных наблюдателей из 42 государств и 13 международных организаций.

«Для Центральной избирательной комиссии институт наблюдения – это не формальность, а важнейший элемент открытого и прозрачного избирательного процесса», – заявил Нурлан Абдиров.

По его словам, в период кампании ЦИК не отказывала общественным объединениям и некоммерческим организациям в аккредитации наблюдателей и не отзывала ранее выданные свидетельства.

Также Абдиров сообщил, что в день голосования от наблюдателей не поступали акты о процедурных нарушениях со стороны участковых комиссий, а официальных жалоб от наблюдателей и журналистов, по данным ЦИК, не было.

Итоговый отчет впереди

В предварительных выводах Миссия БДИПЧ ОБСЕ отметила, что кампания в целом проходила спокойно и организованно, а избирательные комиссии соблюдали предусмотренные законом сроки и профессионально занимались технической подготовкой.

ЦИК заявила, что после публикации итогового отчета изучит рекомендации миссии. Их планируют обсуждать в том числе на заседаниях Экспертного совета при Центризбиркоме.