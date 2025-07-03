В Астане благодаря внимательности одного мужчины, сотрудника столичной прокуратуры, удалось оперативно вернуть домой пропавшего ребенка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Инцидент произошел на автозаправочной станции, где прохожий заметил мальчика дошкольного возраста, предлагающего водителям чистить фары. Поведение ребенка вызвало у мужчины подозрения - мальчик выглядел слишком маленьким для такой деятельности, а также путался в ответах.

Сразу после этого мужчина сообщил о ситуации в полицию, что позволило начать поиски малыша незамедлительно. Как выяснилось, его мать обнаружила исчезновение сына только после обеда и сразу обратилась в органы внутренних дел. Полиция оперативно сработала: ориентировки на ребенка были переданы всем патрульным экипажам и нарядам Национальной гвардии. Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних прочесывали дворы и микрорайоны, а оперативники уголовного розыска работали параллельно.

Уже в тот же вечер мальчика нашли и вернули его родителям. Полиция провела с ними профилактическую беседу, напомнив о важности постоянного присмотра за детьми.

Правоохранители напоминают, что в случае пропажи ребенка важно незамедлительно обращаться в полицию. Особенно в летнее время, когда возрастает риск самовольных уходов.