В Павлодарской области удалось предотвратить крупное мошенничество благодаря бдительности водителя такси. Пенсионерка из Павлодара чуть не лишилась 8,5 млн тенге после звонков злоумышленников, которые представлялись сотрудниками энергокомпании и банка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, сначала женщине позвонили якобы из энергоцентра и сообщили о необходимости проверки и опломбировки счетчика. Под этим предлогом ее попросили продиктовать код, поступивший через сервис, что она и сделала. Позже пенсионерке перезвонили уже от имени банка и заявили, что неизвестные пытаются завладеть ее средствами. Чтобы "спасти" деньги, ей предложили перевести их на так называемый безопасный счет.

Следуя указаниям мошенников, женщина сняла со своего банковского счета 8,5 млн тенге и ожидала дальнейших инструкций. Впоследствии ей сообщили, что деньги необходимо передать через таксиста. На этом этапе ситуацию удалось изменить благодаря водителю такси Алексею Бортовому, который заподозрил неладное, увидев пожилую и растерянную женщину.

По словам водителя, пенсионерка не смогла внятно объяснить, кому и что она передает, при этом сильно торопилась. Он решил не рисковать и отвез женщину в опорный пункт полиции. Ранее, как отметил таксист, сотрудники полиции уже предупреждали его о подобных схемах мошенничества.

Начальник управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Павлодарской области Асхат Абетжанов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся мероприятия по установлению и розыску подозреваемых. Пенсионерка Галина Андреевна отметила, что благодаря оперативным действиям полиции и внимательности водителя удалось сохранить ее сбережения.

Полиция вновь призывает граждан сохранять бдительность и напоминает, что государственные органы и банки не требуют передавать деньги "на сохранность" и не направляют курьеров. Все подобные звонки и просьбы являются признаком мошенничества.