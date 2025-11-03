В Кызылорде стартовал новый социально-экологический проект по развитию культуры водосбережения под названием "Экономь воду – сохраняй будущее!", передает BAQ.KZ.

Инициатива реализуется Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с Региональной программой GIZ "Управление водными ресурсами с учетом климатического воздействия", при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" и акимата Кызылординской области. Проект направлен на повышение осведомленности населения о бережном отношении к водным ресурсам и формирование привычек рационального потребления воды с раннего возраста.

Первым мероприятием в рамках проекта стал плоггинг "Сырдарья - будущее Центральной Азии", прошедший на побережье реки. В эко-забеге приняли участие 40 учеников 9-10 классов и 10 педагогов школы-лицея №290 города Кызылорды. Участники собрали 120 кг бытового мусора, очистив часть береговой линии от пластика и других отходов. Мероприятие проводилось в рамках Республиканской программы "Адал Азамат" и сопровождалось спортивными соревнованиями для участников.

Плоггинг, как отметили организаторы, сочетает бег или быструю ходьбу с одновременным сбором мусора. На протяжении забега велся индивидуальный учет собранных твердых бытовых отходов, а 7 ноября планируется церемония награждения победителей.

"Подобные акции проводятся для формирования в обществе культуры водосбережения. Особенно важно рассказывать о необходимости бережного отношения к водным ресурсам подрастающему поколению, чтобы сформировать правильные привычки с раннего возраста. Такие мероприятия будут проходить и в других регионах Казахстана. Напомню, ранее мы организовали открытые уроки на тему важности экономии воды, в которых приняли участие около 2 млн школьников по всей стране", – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Проект "Экономь воду – сохраняй будущее!" обещает стать постоянной платформой для экологического воспитания молодежи и продвижения ответственного отношения к водным ресурсам в Казахстане.