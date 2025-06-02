Генпрокуратура Казахстан сообщила об экстрадиции из Российской Федерации гражданина РК, более 20 лет находившегося в международном розыске за участие в преступном сообществе и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, передаёт BAQ.KZ.

По данным ведомства, в 2003 году мужчина был вовлечён в деятельность организованной группы, осуществлявшей поставки героина и опия из Узбекистана в Россию через территорию Казахстана. Подозреваемый занимался транспортировкой, хранением и передачей наркотических средств другим участникам наркосети для дальнейшего сбыта.

В результате серии спецопераций, проведённых в Кызылординской и Карагандинской областях в 2003 году, правоохранители задержали ряд участников преступной группы и изъяли более 60 кг наркотиков — 35 кг героина и 28 кг опия. Однако один из фигурантов — ныне экстрадированный — скрылся от следствия и с тех пор находился в бегах.

В декабре 2024 года он был задержан в Самарской области России. После проведения всех необходимых процедур и по запросу Генпрокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину.

В настоящее время задержанный водворён в следственный изолятор. За инкриминируемые ему преступления Уголовный кодекс РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.