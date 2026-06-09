Бекболат Молдабеков назначен вице-министром национальной экономики Казахстана

Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекболат Молдабеков назначен на должность вице-министра национальной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РК.

В связи с новым назначением он освобожден от ранее занимаемой должности.

Что известно о новом вице-министре

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «Информационные технологии». Владеет казахским, русским и английским языками.

Карьеру на государственной службе начал в сфере цифровизации и информационных технологий. В разные годы работал аналитиком в АО «Национальные информационные технологии», занимал экспертные и руководящие должности в профильных подразделениях министерств, отвечавших за информатизацию и цифровое развитие.

С 2018 года возглавлял департаменты цифровизации и цифровой трансформации в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В 2021 году был назначен заместителем председателя Комитета государственных услуг.

С ноября 2022 года занимал должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, где курировал вопросы цифровизации, государственных услуг и совершенствования правовых процессов.

Теперь Бекболат Молдабеков продолжит работу в Правительстве в качестве вице-министра национальной экономики. Его назначение стало одним из самых заметных кадровых решений в экономическом блоке Кабмина с начала года.