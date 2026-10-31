Бекмурат Жусупов предложил вовлечь общественность в реализацию народной стройки
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Член Президиума Қазақстан Халық Кеңесі Бекмурат Жусупов предложил реализовать инициативу «Халықтық құрылысқа – халықтық бақылау».
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации программы «Халықтық құрылыс». Президент предложил создать государственную комиссию, в состав которой войдут руководители профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтёры и журналисты.
По его словам, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 2026 года объявил об инициативе «Халықтық құрылыс», направленной на реализацию масштабных инфраструктурных проектов во всех регионах страны.
«Это важная государственная инициатива, направленная на повышение качества жизни населения и развитие инфраструктуры регионов. Для успешной реализации такой масштабной программы наряду с государственным контролем необходимо организовать системный общественный контроль», – отметил Бекмурат Жусупов.
В этой связи он предложил реализовать инициативу «Халықтық құрылысқа – халықтық бақылау».
«Основная цель инициативы – объединить потенциал Қазақстан Халық Кеңесі и региональных общественных советов для проведения общественного мониторинга прозрачности строительных проектов, их качества, своевременного выполнения и эффективного использования выделенных средств», – пояснил он.
По его словам, Қазақстан Халық Кеңесі будет координировать общественный мониторинг на республиканском уровне, обобщать его результаты и вносить соответствующие рекомендации Правительству. Региональным общественным советам предлагается проводить мониторинг местных строительных объектов и разрабатывать предложения по выявленным проблемам.
К общественному мониторингу также предлагается привлекать отраслевых специалистов и независимых экспертов для оценки качества проектов и хода их реализации.
«На цифровой информационной платформе предлагается открыть раздел «Халықтық құрылысқа – халықтық бақылау», где будут отражаться ход реализации проектов, выявленные проблемы и принятые меры», – сообщил Жусупов.
Кроме того, предлагается определить порядок взаимодействия с государственными органами и контролировать рассмотрение рекомендаций, подготовленных по результатам общественного мониторинга.
По мнению Бекмурата Жусупова, эту работу следует включить в план деятельности Қазақстан Халық Кеңесі в качестве отдельного проекта, определить ответственных лиц, этапы реализации и конкретные сроки.
«Общественный контроль не заменяет государственный строительный контроль, а, напротив, способствует повышению его прозрачности и эффективности. Халықтық құрылыс – инициатива, реализуемая во благо народа. Поэтому сам народ также должен участвовать в обеспечении ее качественного и своевременного выполнения. Совместная работа Қазақстан Халық Кеңесі и региональных общественных советов может стать эффективным механизмом достижения этой цели. Народной стройке – народный контроль!» – заключил он.
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