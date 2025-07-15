Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о необходимости уплаты бизнесом справедливых налогов и сообщил о пересмотре налоговых льгот. Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам заседания Правительства, отвечая на вопрос о налоговых обязательствах, в частности - со стороны крупных строительных компаний, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы Кабмина, с начала года строительным компаниям было направлено 13,8 тысячи уведомлений и подано дополнительных налоговых отчетов на сумму около 116,4 млрд тенге. Из них уже взыскано 47,1 млрд тенге.

"Бизнес применяет формально законные схемы оптимизации налоговой нагрузки. Мы стараемся привести бизнес к такому состоянию, чтобы он платил справедливые налоги. Новый Налоговый кодекс, который начнёт действовать со следующего года, также направлен на это", - отметил Бектенов.

Он подчеркнул, что в рамках обновления налоговой политики сокращается сфера действия льготных режимов: понижен порог и пересматриваются виды деятельности, попадающие под упрощённое налогообложение.