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Бектенов: Будем защищать интересы страны по доходам от Кашагана в арбитраже

Сегодня, 11:48
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: pexels.com

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что правительство намерено защищать национальные интересы в международном арбитраже по вопросу распределения доходов от Кашаганского месторождения, передаёт BAQ.KZ.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в правительстве, отвечая на вопрос журналистов о том, почему, несмотря на миллиарды долларов инвестиций, Казахстан почти не получает чистого дохода от крупнейшего нефтегазового проекта.

"Говорится, что 98% прибыли от Кашагана уходит в карманы иностранных компаний. С 1997 года в проект было вложено от 60 до 80 миллиардов долларов инвестиций. Однако в период с 2016 по 2023 годы Казахстан не получил ни одного миллиарда долларов чистой прибыли, в то время как консорциум по проекту "Северный Каспий" заработал 55 миллиардов. Разве правительство спокойно относится к тому, что доход оседает в чужих карманах?" - спросили представители СМИ.

"Как вам известно, мы работаем в рамках соглашений, подписанных в 1990-х годах. Их нельзя изменить одномоментно, это повредило бы инвестиционному климату. Но в ходе будущих переговоров по новым соглашениям мы будем обязательно отстаивать национальные интересы", - ответил Олжас Бектенов.

Он также подчеркнул, что Казахстан уже инициировал арбитражное разбирательство.

"Правительство, государство, Республика Казахстан не могут в одностороннем порядке разорвать соглашение - это ударит по инвестиционной репутации. Но, как вы знаете, дело уже передано в арбитраж. Сейчас идут обсуждения, и мы будем стремиться защитить интересы страны в этом процессе. Результаты станут известны позже", - добавил премьер-министр.

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