Бектенов дал неделю на план реализации Digital Qazaqstan

План действий по реализации стратегии Digital Qazaqstan должен быть внесен в Правительство в течение недели. Соответствующее поручение Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами дал Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Глава Правительства отметил, что сама стратегия уже принята, однако процесс согласования плана по ее реализации затянулся.

«Стратегия Digital Qazaqstan уже принята. При этом затянулось согласование Плана действий по ее реализации. Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами незамедлительно завершить эту работу и в недельный срок внести в Правительство соответствующий проект постановления», – отметил Олжас Бектенов.

Контроль и координация по вопросам реализации стратегии Digital Qazaqstan закреплены за заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.