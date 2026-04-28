Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений по ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта в экономику и государственное управление, передает BAQ.KZ.

«Новой Конституцией впервые закреплены права граждан на защиту персональных данных. Это дает импульс дальнейшему развитию отрасли и отражает стратегические приоритеты государства. Сейчас законодательство предусматривает необходимость охраны персональных данных при эксплуатации систем искусственного интеллекта. Поручаю Министерству искусственного интеллекта обеспечить надлежащий контроль в целях исключения несанкционированного доступа третьих лиц и систем к персональным данным, а также защиту прав на объекты интеллектуальной собственности», - отметил Олжас Бектенова.

ИИ для прогнозирования экономических процессов

Глава Кабмина подчеркнул, что современные вызовы требуют перехода к более точным инструментам планирования социально-экономического развития. В этой связи Министерству национальной экономики совместно с профильным ведомством поручено разработать конкретные механизмы применения ИИ для прогнозирования экономических процессов.

«Современные вызовы требуют перехода к более точным инструментам планирования социально-экономического развития. Искусственный интеллект позволяет обрабатывать большие массивы данных, выявлять закономерности и формировать более точные прогнозы. Это позволит повысить эффективность государственной экономической политики», - подчеркнул Олжас Бектенов. В этой связи профильным госорганам дано соответствующее поручение.

Единый пул ИИ-проектов

Премьер-министр подчеркнул необходимость системного подхода к развитию ИИ и усиления координации реализуемых инициатив.

«Глава государства ждет от нас принятия системных решений, чтобы искусственный интеллект был не на уровне пилотных инициатив, а стал реальным драйвером отечественной экономики. Необходимо сформировать единый пул ИИ-проектов. Это позволит обеспечить масштабное видение и более эффективную координацию, исключить дублирование и распыление ресурсов», - отметил Премьер-министр.

Привлечение инвесторов в IT сектор

Кроме того, Бектенов подчеркнул необходимость активизации работы по привлечению инвесторов в проект «Долина Центров обработки данных» и создании правовых стимулов для IT-рынка.

«Сейчас реализуется проект «Долина Центров обработки данных» в Павлодарской области. Необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов в этот проект. Министерству искусственного интеллекта в двухнедельный срок разработать законодательные поправки для регулирования и стимулирования развития деятельности облачных провайдеров на территории Казахстана. Казахстан должен быть привлекательным для инвесторов и IT-специалистов, в том числе и зарубежных», - отметил Олжас Бектенов.

Внедрение технологий в бизнес-среду

Отдельное внимание уделено вопросам внедрения технологий в бизнес-среде. Правительству поручено выработать меры по стимулированию использования ИИ в МСБ.

«Для эффективного использования искусственного интеллекта важную роль играет уровень развития инфраструктуры. В нашей стране развернуты крупнейшие в регионе суперкомпьютерные кластеры – Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500. Выросло число обращений от госорганов и бизнеса о выделении вычислительных мощностей суперкомпьютера для разработки ИИ-решений. Это свидетельствует о необходимости увеличения текущих объемов и формирования гибкой политики распределения таких ресурсов. Министерству искусственного интеллекта следует принять соответствующие меры, чтобы ограниченность мощностей не стала сдерживающим фактором», - подчеркнул Премьер-министр.

Он также отметил важность работы по устранению фрагментированности данных, обеспечению доступа бизнеса к госдатасетам и внедрению единых стандартов их использования, поручив ускорить формирование единой инфраструктуры данных.

«Также для масштабного внедрения искусственного интеллекта необходимо решить вопросы фрагментированности данных, доступности бизнеса к государственным наборам данных и введения единых стандартов их использования. Министерству искусственного интеллекта поручаю завершить формирование методологической основы и сосредоточится на создании отраслевых «data-lake»», - отметил Премьер-министр на заседании Правительства.

Также поставлены задачи перед Министерством науки и высшего образования по формированию системной работы в сфере подготовки кадров. Речь идет не только о подготовке новых специалистов, но и о переподготовке действующих работников из различных отраслей.

В завершение Олжас Бектенов отметил, что проект стратегии «Digital Qazaqstan» направлен на глубокую цифровую трансформацию страны и внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики. Он подчеркнул необходимость скорейшего согласования документа и его качественной реализации.