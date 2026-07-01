Бектенов дал Правительству 12 ключевых поручений после вступления в силу новой Конституции
От инфляции и строительства жилья до искусственного интеллекта, газификации и новых производств – Премьер-министр обозначил ключевые задачи для министерств и акиматов
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Сегодня, 1 июля, в Казахстане вступила в силу новая Конституция. На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что начинается самый ответственный этап – практическая реализация конституционных реформ, инициированных Главой государства.
По его словам, новая Конституция определяет развитие страны на десятилетия вперед и создает основу для дальнейшей модернизации государственного управления, экономики и социальной сферы.
"Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан – документ, который определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Новая Конституция создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития. Начата глубокая перезагрузка всех государственных и общественных институтов. Все осуществляемые преобразования являются основой для дальнейшего сохранения стабильности в обществе, обеспечения достойного уровня благосостояния граждан, укрепления принципа "Закон и Порядок", а также формирования прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев", – заявил Олжас Бектенов.
Премьер-министр поручил министерствам и акиматам обеспечить качественное исполнение поручений Президента по всем ключевым направлениям.
Инфляция, цены и поддержка экономики
Одной из главных задач Правительства остается повышение благосостояния населения. Для этого, отметил Бектенов, необходимо удержать инфляцию ниже 10%.
"Главная цель всех преобразований – рост благосостояния народа. Важным фактором устойчивого экономического роста является удержание в текущем году уровня инфляции ниже 10%. Все меры должны быть скоординированы с Национальным Банком. Необходимо обеспечить жесткий контроль реализации программы макроэкономической стабилизации, продолжить поддержку отечественного производства, насыщение рынка товарами, развитие инфраструктуры хранения и логистики, а также регулирование ценообразования", – сказал он.
Министерству национальной экономики также поручено обеспечить реализацию сбалансированной тарифной политики с учетом интересов населения и субъектов естественных монополий.
До конца года запустят около 200 новых производств
Правительство рассчитывает сохранить высокие темпы индустриализации страны. Уже в этом году ожидается запуск порядка 200 новых предприятий в обрабатывающей промышленности.
"В текущем году ожидается запуск порядка 200 новых проектов в обрабатывающем секторе. Необходимо обеспечить привлечение заявленного объема инвестиций и внедрение передовых технологий. Министерство промышленности совместно с Министерством национальной экономики и акиматами должны держать на контроле каждый проект", – подчеркнул Бектенов.
Отдельное внимание уделено развитию фармацевтической отрасли.
"Главой государства отмечен устойчивый рост фармацевтической отрасли. Важно сохранить набранные темпы и обеспечить дальнейшее развитие этого важного направления".
Министерству здравоохранения поручено обеспечить своевременную реализацию крупных инвестиционных проектов по увеличению производства отечественных лекарств и медицинских изделий.
Кроме того, Правительство продолжит поддержку агропромышленного комплекса. Акиматам поручено активизировать работу с крупными сельхозпредприятиями, уделив особое внимание развитию животноводства, созданию круглогодичной занятости на селе и контролю за эффективным использованием бюджетных средств.
Газификация, авиатопливо и строительство новых ТЭЦ
Одним из крупнейших блоков поручений стала энергетика.
Премьер-министр напомнил о задаче Президента увеличить уровень газификации страны до 80%.
"Министерству энергетики совместно с компанией QazaqGaz и акиматами областей поручаю в месячный срок актуализировать планы по расширению и строительству газораспределительных сетей. Требуется обеспечить полное и бесперебойное финансирование данных проектов, установив строгий мониторинг за сроками их реализации", – отметил он.
Правительство также займется развитием инфраструктуры хранения и распределения авиационного топлива.
"Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и фондом "Самрук-Қазына" в кратчайшие сроки разработать детальный план модернизации и строительства объектов для хранения и распределения авиатоплива. Данная работа должна быть выстроена на опережение, чтобы гарантировать полное обеспечение потребностей динамично развивающейся авиационной отрасли", – поручил Бектенов.
Кроме того, Премьер-министр потребовал ускорить строительство трех угольных теплоэлектроцентралей.
"Президентом высказана справедливая критика по затягиванию строительства трех угольных станций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Поручаю обеспечить своевременную реализацию проектов в сфере генерации в установленные сроки".
12 тысяч километров сетей и новые дома
В коммунальной сфере продолжается реализация Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".
До конца года планируется отремонтировать около 12 тысяч километров инженерных сетей.
Премьер-министр также поручил поддержать отечественных производителей при закупках товаров, работ и услуг.
Отдельная задача поставлена по строительной отрасли.
"Как подчеркнул Глава государства, необходимо сохранить и нарастить объемы строительства. Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо обеспечить ввод запланированных объемов жилья. На особом контроле должно быть своевременное подведение инженерной инфраструктуры и соблюдение качества строительных работ".
Железные дороги, дороги и новый аэропорт в Астане
Большой блок поручений касается транспортной инфраструктуры.
Правительство должно завершить строительство новых железнодорожных линий, реконструкцию вокзалов, а также обеспечить своевременное строительство автодорог Караганда – Жезказган, Бейнеу – Саксаульский и Центр – Запад.
Кроме того, в следующем году должна завершиться модернизация автомобильных пунктов пропуска.
Еще одной задачей станет строительство нового аэропорта столицы.
"Президентом поставлена задача по скорейшему началу строительства нового столичного аэропорта. Акимату Астаны необходимо в кратчайшие сроки приступить к реализации данного проекта. Правительство окажет всю необходимую поддержку".
Искусственный интеллект и "Долина ЦОДов"
Особое внимание уделено цифровому развитию страны.
Премьер-министр отметил необходимость ускорить реализацию проекта "Долина ЦОДов" и активнее привлекать иностранные инвестиции.
"Министерству искусственного интеллекта совместно с компанией "Казахтелеком" необходимо нарастить темпы привлечения иностранного капитала в проект".
Кроме того, уже в этом году одним из ключевых центров подготовки специалистов станет Qazaq AI Research University.
Министерствам науки и искусственного интеллекта поручено держать реализацию проекта на особом контроле.
Бизнесу обещают меньше барьеров и больше цифровых сервисов
Развитие малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов Правительства.
По словам Бектенова, необходимо продолжить снижение административных барьеров и расширить инструменты государственной поддержки предпринимателей.
"Развитие малого и среднего бизнеса обеспечивает стабильный рост экономики и занятость населения. В целях расширения возможностей для бизнеса требуется создание новых цифровых инструментов поддержки. В приоритете должны быть предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию с экспортным потенциалом".
План по инвестициям – более 25 миллиардов долларов
Перед всеми министрами и акимами поставлены конкретные показатели по привлечению инвестиций.
В 2026 году Казахстан рассчитывает привлечь более 25,5 млрд долларов иностранных инвестиций и 31,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал.
Министерству иностранных дел совместно с Генеральной прокуратурой поручено усилить сопровождение инвестиционных проектов и защиту прав инвесторов.
"Таза Қазақстан" станет частью государственной политики
Премьер-министр подчеркнул, что принципы общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" закреплены в новой Конституции.
Государственным органам поручено усилить благоустройство и озеленение населенных пунктов, а также активнее привлекать к этой работе молодежь, волонтеров и трудовые коллективы.
"Закон и Порядок"
Одним из ключевых принципов новой Конституции остается "Закон и Порядок".
Бектенов поручил Министерству внутренних дел актуализировать план работы Межведомственной комиссии по реализации этого принципа, уделив особое внимание профилактике правонарушений.
Социальная поддержка должна стать более адресной
Премьер-министр отметил, что действующая система социальной помощи должна стать еще более эффективной.
"В стране выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Эта помощь должна направляться действительно нуждающимся людям. Все базовые социальные гарантии государства сохраняются. Министерству труда необходимо продолжить системную работу с использованием цифровых инструментов".
В школах и вузах усилят изучение Конституции
Отдельный блок поручений касается системы образования.
Министерствам просвещения, науки и высшего образования поручено усилить формирование правовой культуры и гражданской ответственности молодежи.
В школах и вузах должны внедряться современные образовательные подходы, направленные на изучение новой Конституции, принципов верховенства закона и уважения к правам человека.
"Мы должны воспитывать не только конкурентоспособного специалиста, но и гражданина, осознающего личную ответственность за будущее нашей страны", – подчеркнул Премьер-министр.
Подводя итоги заседания, Олжас Бектенов отметил, что теперь начинается главный этап – практическое исполнение положений новой Конституции.
"От скоординированной работы всех государственных органов зависит эффективная реализация новых конституционных норм, укрепление принципов верховенства права и обеспечение конституционных прав и свобод граждан. Уверен, что каждый ответственный руководитель приложит все необходимые усилия для реализации новой Конституции и строительства Справедливого, Сильного, Безопасного, Чистого и Передового Казахстана".
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