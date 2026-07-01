Бектенов дал Правительству 12 ключевых поручений после вступления в силу новой Конституции

Сегодня, 1 июля, в Казахстане вступила в силу новая Конституция. На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что начинается самый ответственный этап – практическая реализация конституционных реформ, инициированных Главой государства.

По его словам, новая Конституция определяет развитие страны на десятилетия вперед и создает основу для дальнейшей модернизации государственного управления, экономики и социальной сферы.

"Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан – документ, который определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Новая Конституция создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития. Начата глубокая перезагрузка всех государственных и общественных институтов. Все осуществляемые преобразования являются основой для дальнейшего сохранения стабильности в обществе, обеспечения достойного уровня благосостояния граждан, укрепления принципа "Закон и Порядок", а также формирования прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил министерствам и акиматам обеспечить качественное исполнение поручений Президента по всем ключевым направлениям.

Инфляция, цены и поддержка экономики

Одной из главных задач Правительства остается повышение благосостояния населения. Для этого, отметил Бектенов, необходимо удержать инфляцию ниже 10%.

"Главная цель всех преобразований – рост благосостояния народа. Важным фактором устойчивого экономического роста является удержание в текущем году уровня инфляции ниже 10%. Все меры должны быть скоординированы с Национальным Банком. Необходимо обеспечить жесткий контроль реализации программы макроэкономической стабилизации, продолжить поддержку отечественного производства, насыщение рынка товарами, развитие инфраструктуры хранения и логистики, а также регулирование ценообразования", – сказал он.

Министерству национальной экономики также поручено обеспечить реализацию сбалансированной тарифной политики с учетом интересов населения и субъектов естественных монополий.

До конца года запустят около 200 новых производств

Правительство рассчитывает сохранить высокие темпы индустриализации страны. Уже в этом году ожидается запуск порядка 200 новых предприятий в обрабатывающей промышленности.

"В текущем году ожидается запуск порядка 200 новых проектов в обрабатывающем секторе. Необходимо обеспечить привлечение заявленного объема инвестиций и внедрение передовых технологий. Министерство промышленности совместно с Министерством национальной экономики и акиматами должны держать на контроле каждый проект", – подчеркнул Бектенов.

Отдельное внимание уделено развитию фармацевтической отрасли.

"Главой государства отмечен устойчивый рост фармацевтической отрасли. Важно сохранить набранные темпы и обеспечить дальнейшее развитие этого важного направления".

Министерству здравоохранения поручено обеспечить своевременную реализацию крупных инвестиционных проектов по увеличению производства отечественных лекарств и медицинских изделий.

Кроме того, Правительство продолжит поддержку агропромышленного комплекса. Акиматам поручено активизировать работу с крупными сельхозпредприятиями, уделив особое внимание развитию животноводства, созданию круглогодичной занятости на селе и контролю за эффективным использованием бюджетных средств.

Газификация, авиатопливо и строительство новых ТЭЦ

Одним из крупнейших блоков поручений стала энергетика.

Премьер-министр напомнил о задаче Президента увеличить уровень газификации страны до 80%.

"Министерству энергетики совместно с компанией QazaqGaz и акиматами областей поручаю в месячный срок актуализировать планы по расширению и строительству газораспределительных сетей. Требуется обеспечить полное и бесперебойное финансирование данных проектов, установив строгий мониторинг за сроками их реализации", – отметил он.

Правительство также займется развитием инфраструктуры хранения и распределения авиационного топлива.

"Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и фондом "Самрук-Қазына" в кратчайшие сроки разработать детальный план модернизации и строительства объектов для хранения и распределения авиатоплива. Данная работа должна быть выстроена на опережение, чтобы гарантировать полное обеспечение потребностей динамично развивающейся авиационной отрасли", – поручил Бектенов.

Кроме того, Премьер-министр потребовал ускорить строительство трех угольных теплоэлектроцентралей.

"Президентом высказана справедливая критика по затягиванию строительства трех угольных станций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Поручаю обеспечить своевременную реализацию проектов в сфере генерации в установленные сроки".

12 тысяч километров сетей и новые дома

В коммунальной сфере продолжается реализация Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

До конца года планируется отремонтировать около 12 тысяч километров инженерных сетей.

Премьер-министр также поручил поддержать отечественных производителей при закупках товаров, работ и услуг.

Отдельная задача поставлена по строительной отрасли.

"Как подчеркнул Глава государства, необходимо сохранить и нарастить объемы строительства. Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо обеспечить ввод запланированных объемов жилья. На особом контроле должно быть своевременное подведение инженерной инфраструктуры и соблюдение качества строительных работ".

Железные дороги, дороги и новый аэропорт в Астане

Большой блок поручений касается транспортной инфраструктуры.

Правительство должно завершить строительство новых железнодорожных линий, реконструкцию вокзалов, а также обеспечить своевременное строительство автодорог Караганда – Жезказган, Бейнеу – Саксаульский и Центр – Запад.

Кроме того, в следующем году должна завершиться модернизация автомобильных пунктов пропуска.

Еще одной задачей станет строительство нового аэропорта столицы.

"Президентом поставлена задача по скорейшему началу строительства нового столичного аэропорта. Акимату Астаны необходимо в кратчайшие сроки приступить к реализации данного проекта. Правительство окажет всю необходимую поддержку".

Искусственный интеллект и "Долина ЦОДов"

Особое внимание уделено цифровому развитию страны.

Премьер-министр отметил необходимость ускорить реализацию проекта "Долина ЦОДов" и активнее привлекать иностранные инвестиции.

"Министерству искусственного интеллекта совместно с компанией "Казахтелеком" необходимо нарастить темпы привлечения иностранного капитала в проект".

Кроме того, уже в этом году одним из ключевых центров подготовки специалистов станет Qazaq AI Research University.

Министерствам науки и искусственного интеллекта поручено держать реализацию проекта на особом контроле.

Бизнесу обещают меньше барьеров и больше цифровых сервисов

Развитие малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов Правительства.

По словам Бектенова, необходимо продолжить снижение административных барьеров и расширить инструменты государственной поддержки предпринимателей.

"Развитие малого и среднего бизнеса обеспечивает стабильный рост экономики и занятость населения. В целях расширения возможностей для бизнеса требуется создание новых цифровых инструментов поддержки. В приоритете должны быть предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию с экспортным потенциалом".

План по инвестициям – более 25 миллиардов долларов

Перед всеми министрами и акимами поставлены конкретные показатели по привлечению инвестиций.

В 2026 году Казахстан рассчитывает привлечь более 25,5 млрд долларов иностранных инвестиций и 31,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал.

Министерству иностранных дел совместно с Генеральной прокуратурой поручено усилить сопровождение инвестиционных проектов и защиту прав инвесторов.

"Таза Қазақстан" станет частью государственной политики

Премьер-министр подчеркнул, что принципы общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" закреплены в новой Конституции.

Государственным органам поручено усилить благоустройство и озеленение населенных пунктов, а также активнее привлекать к этой работе молодежь, волонтеров и трудовые коллективы.

"Закон и Порядок"

Одним из ключевых принципов новой Конституции остается "Закон и Порядок".

Бектенов поручил Министерству внутренних дел актуализировать план работы Межведомственной комиссии по реализации этого принципа, уделив особое внимание профилактике правонарушений.

Социальная поддержка должна стать более адресной

Премьер-министр отметил, что действующая система социальной помощи должна стать еще более эффективной.

"В стране выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Эта помощь должна направляться действительно нуждающимся людям. Все базовые социальные гарантии государства сохраняются. Министерству труда необходимо продолжить системную работу с использованием цифровых инструментов".

В школах и вузах усилят изучение Конституции

Отдельный блок поручений касается системы образования.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования поручено усилить формирование правовой культуры и гражданской ответственности молодежи.

В школах и вузах должны внедряться современные образовательные подходы, направленные на изучение новой Конституции, принципов верховенства закона и уважения к правам человека.

"Мы должны воспитывать не только конкурентоспособного специалиста, но и гражданина, осознающего личную ответственность за будущее нашей страны", – подчеркнул Премьер-министр.

Подводя итоги заседания, Олжас Бектенов отметил, что теперь начинается главный этап – практическое исполнение положений новой Конституции.