Бектенов потребовал убрать барьеры, мешающие казахстанским заводам получать заказы
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Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал увеличить закупки у казахстанских предприятий и убрать препятствия, которые мешают производителям получать государственные заказы. На заседании Правительства он дал министерствам конкретные поручения и установил сроки их выполнения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Поводом стали результаты закупок. За девять месяцев 2026 года объём заключённых договоров снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у компаний, добывающих твёрдые полезные ископаемые, на казахстанские товары приходится всего 17% закупок.
Бектенов подчеркнул, что отечественным заводам необходимы не только новые мощности, но и стабильные покупатели.
«В реализацию поставленных целей до конца текущего года в Казахстане планируется запуск порядка 200 новых промышленных предприятий на общую сумму около 1,7 триллиона тенге. Наша задача – гарантировать отечественным заводам и фабрикам стабильный сбыт, доступ к финансированию и справедливые условия конкуренции», – заявил премьер-министр.
Какие поручения дал Бектенов
Первое — убрать препятствия в закупках.
Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством финансов и палатой «Атамекен» должно до конца года принять меры, чтобы казахстанские предприятия получали больше заказов.
Кроме того, необходимо доработать Реестр казахстанских товаропроизводителей. Его поручено связать с государственными базами данных, чтобы можно было онлайн проверять, действительно ли предприятие выпускает заявленную продукцию.
Сейчас в Реестре подтверждена деятельность около 2,7 тысячи производителей, выпускающих более 70 тысяч наименований товаров. При этом бизнес жалуется на длительные процедуры подтверждения статуса.
Второе — привлечь казахстанские заводы к программе «Халықтық құрылыс».
Министерству промышленности совместно с акиматами, холдингом «Байтерек» и палатой «Атамекен» поручено обеспечить участие отечественных производителей в строительных проектах.
При подготовке закупок необходимо учитывать товары из Реестра, заранее публиковать информацию о потребностях в материалах и оборудовании, а также предусматривать финансирование для предприятий, которым потребуется увеличить выпуск продукции.
Третье — увеличить закупки казахстанских товаров недропользователями.
Министерства промышленности и энергетики должны совместно с недропользователями определить, какие товары и в каких объёмах можно закупать у отечественных предприятий.
До конца года также необходимо утвердить план долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на 2027 год. Речь идёт о продукции, которая может заменить импортную.
Такие договоры позволяют производителям заранее получить гарантированный заказ и планировать выпуск новых товаров.
Четвёртое — упростить включение предприятий в Реестр производителей.
Министерству промышленности совместно с Министерством искусственного интеллекта поручено в течение трёх месяцев перевести процедуру включения в Реестр в формат государственной услуги.
При этом должны появиться конкретные сроки рассмотрения заявок, чтобы предприниматели понимали, сколько времени займёт процедура.
Пятое — поддержать казахстанских производителей грузовой техники.
Министерство транспорта совместно с другими госорганами должно принять меры, чтобы перевозчики активнее приобретали грузовые автомобили и седельные тягачи отечественного производства. Один из инструментов — расширение льготного лизинга.
Кроме того, Министерству промышленности поручено определить, какие импортные товары Казахстан может заменить собственным производством, и предложить меры для запуска таких проектов.
Отдельно Бектенов поддержал кластерную модель развития промышленности. Она предполагает более тесное сотрудничество крупных заводов с местными поставщиками и другими предприятиями.
«Если товар производится в Казахстане, то его закупка за рубежом противоречит интересам государства»
В завершение премьер-министр объяснил, какого принципа должны придерживаться министерства и акиматы при расходовании бюджетных средств.
«Если говорить простыми словами, то бюджетные средства должны направляться казахстанским компаниям, а приобретаемые за их счет товары и материалы должны быть отечественного производства. Очень простой принцип, которого мы все должны придерживаться. Если товар производится в Казахстане, то его закупка за рубежом вместо приобретения у отечественных производителей противоречит интересам государства. Об этом необходимо говорить четко и категорично. Обращаюсь к членам Правительства и руководителям регионов: примите это к сведению», – подчеркнул Олжас Бектенов.
Контроль за выполнением поручений возложен на первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева.
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