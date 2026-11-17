Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал увеличить закупки у казахстанских предприятий и убрать препятствия, которые мешают производителям получать государственные заказы. На заседании Правительства он дал министерствам конкретные поручения и установил сроки их выполнения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Поводом стали результаты закупок. За девять месяцев 2026 года объём заключённых договоров снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у компаний, добывающих твёрдые полезные ископаемые, на казахстанские товары приходится всего 17% закупок.

Бектенов подчеркнул, что отечественным заводам необходимы не только новые мощности, но и стабильные покупатели.

«В реализацию поставленных целей до конца текущего года в Казахстане планируется запуск порядка 200 новых промышленных предприятий на общую сумму около 1,7 триллиона тенге. Наша задача – гарантировать отечественным заводам и фабрикам стабильный сбыт, доступ к финансированию и справедливые условия конкуренции», – заявил премьер-министр.

Какие поручения дал Бектенов

Первое — убрать препятствия в закупках.

Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством финансов и палатой «Атамекен» должно до конца года принять меры, чтобы казахстанские предприятия получали больше заказов.

Кроме того, необходимо доработать Реестр казахстанских товаропроизводителей. Его поручено связать с государственными базами данных, чтобы можно было онлайн проверять, действительно ли предприятие выпускает заявленную продукцию.

Сейчас в Реестре подтверждена деятельность около 2,7 тысячи производителей, выпускающих более 70 тысяч наименований товаров. При этом бизнес жалуется на длительные процедуры подтверждения статуса.

Второе — привлечь казахстанские заводы к программе «Халықтық құрылыс».

Министерству промышленности совместно с акиматами, холдингом «Байтерек» и палатой «Атамекен» поручено обеспечить участие отечественных производителей в строительных проектах.

При подготовке закупок необходимо учитывать товары из Реестра, заранее публиковать информацию о потребностях в материалах и оборудовании, а также предусматривать финансирование для предприятий, которым потребуется увеличить выпуск продукции.

Третье — увеличить закупки казахстанских товаров недропользователями.

Министерства промышленности и энергетики должны совместно с недропользователями определить, какие товары и в каких объёмах можно закупать у отечественных предприятий.

До конца года также необходимо утвердить план долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на 2027 год. Речь идёт о продукции, которая может заменить импортную.

Такие договоры позволяют производителям заранее получить гарантированный заказ и планировать выпуск новых товаров.

Четвёртое — упростить включение предприятий в Реестр производителей.

Министерству промышленности совместно с Министерством искусственного интеллекта поручено в течение трёх месяцев перевести процедуру включения в Реестр в формат государственной услуги.

При этом должны появиться конкретные сроки рассмотрения заявок, чтобы предприниматели понимали, сколько времени займёт процедура.

Пятое — поддержать казахстанских производителей грузовой техники.

Министерство транспорта совместно с другими госорганами должно принять меры, чтобы перевозчики активнее приобретали грузовые автомобили и седельные тягачи отечественного производства. Один из инструментов — расширение льготного лизинга.

Кроме того, Министерству промышленности поручено определить, какие импортные товары Казахстан может заменить собственным производством, и предложить меры для запуска таких проектов.

Отдельно Бектенов поддержал кластерную модель развития промышленности. Она предполагает более тесное сотрудничество крупных заводов с местными поставщиками и другими предприятиями.

«Если товар производится в Казахстане, то его закупка за рубежом противоречит интересам государства»

В завершение премьер-министр объяснил, какого принципа должны придерживаться министерства и акиматы при расходовании бюджетных средств.

«Если говорить простыми словами, то бюджетные средства должны направляться казахстанским компаниям, а приобретаемые за их счет товары и материалы должны быть отечественного производства. Очень простой принцип, которого мы все должны придерживаться. Если товар производится в Казахстане, то его закупка за рубежом вместо приобретения у отечественных производителей противоречит интересам государства. Об этом необходимо говорить четко и категорично. Обращаюсь к членам Правительства и руководителям регионов: примите это к сведению», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Контроль за выполнением поручений возложен на первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева.