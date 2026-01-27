Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства подчеркнул, что ожидает от руководства АО "НК Kazakh Tourism" конкретных результатов, передает BAQ.KZ.

Глава кабмина обратился к председателю правления Талгату Газизову, отметив, что он недавно назначен на должность.

"Талгат Жанатович, вы недавно заняли эту должность. Тем не менее, мы ожидаем от вас конкретных результатов. Если будут результаты, продолжите работать. Если нет - прощаемся. Договорились?" - сказал Олжас Бектенов.

Талгат Газизов был назначен председателем правления АО "НК "Kazakh Tourism" 16 января. До назначения на должность с 2023 года занимал должность управляющего директора-члена правления АО "Казпочта".