Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил Министерству здравохранения обеспечить заключение соглашения с инвесторами для фармацевтической промышленности, передает BAQ.KZ.

"В целях стимулирования притока средств в отечественную фармацевтическую промышленность заключаются соглашения об инвестициях. Ведется работа по 9-ти инвестиционным проектам по производству лекарственных средств и медицинских изделий. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами в течение трех месяцев завершить всю организационную работу и обеспечить заключение соглашений с инвесторами", - сказал Бектенов.

По его словам, внедрение новой цифровой системы ценообразования на лекарственные средства позволило установить единые правила для всех участников фармацевтического рынка.

За счет снижения закупочных цен на препараты в текущем году государству удалось сэкономить свыше 36 млрд тенге, которые будут направлены на дополнительное лекарственное обеспечение населения.

"Снижение закупочных цен не нравится производителям и поставщикам, но мы должны руководствоваться интересами наших граждан. Закуп лекарств будет производиться по справедливой цене.

Хочу обратиться к отечественным фармпроизводителям, что мы и дальше будем вас поддерживать. Пусть в этом никто не сомневается.

Но меры господдержки будут оказываться только добросовестным участникам рынка, поставляющим качественную медицинскую продукцию и искусственно не завышающим цены".