Бектенов: инициативы Президента подтверждают необратимость политических реформ
Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал итоги 5-го заседания Национального курултая, подчеркнув, что озвученные Президентом инициативы стали логичным продолжением масштабной политической реформы, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, предложения Главы государства направлены на укрепление роли Парламента и общественных институтов и свидетельствуют о последовательном внедрении демократических принципов в политическую систему и общественную культуру.
"Обозначены важнейшие идеологемы, следуя которым Казахстан способен противостоять современным вызовам. Это - консолидация общества, патриотизм, справедливость и непоколебимое следование принципу “Закон и Порядок”. В одном ряду стоит и неотъемлемая часть национальной идеологии - "Таза Қазақстан"", — отметил Олжас Бектенов.
Премьер-министр также напомнил, что Президент поставил ключевые задачи по дальнейшему экономическому развитию страны и обозначил жёсткие требования к работе государственного аппарата.
"Главой государства ставятся требования к каждому ответственному должностному лицу о необходимости принятия смелых, нестандартных и инновационных решений. Нужны практические результаты от каждого министра и акима - в каждой отрасли и регионе", — заявил он.
