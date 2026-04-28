Бектенов: Казахстан и Чехия усилят сотрудничество

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с главой правительства Чехии Андрей Бабиш в здании правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и запуск новых совместных проектов.

«Казахстан придает особое значение прочным и динамично развивающимся отношениям с Чешской Республикой. Чехия - один из наших ключевых и надежных партнеров в Европейском союзе. Ваш первый официальный визит в нашу страну свидетельствует о растущем взаимном интересе к расширению сотрудничества, укреплению политического диалога и развитию деловых связей», - отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также подчеркнул важность участия чешской бизнес-делегации и отметил, что визит ориентирован на конкретные результаты.

«Сегодня мы совместно примем участие в бизнес-форуме Казахстан–Чехия. Эта площадка позволит наладить новые партнерства, запустить инвестиционные инициативы и установить прямые контакты между деловыми кругами», - добавил он.

Рост торговли и инвестиций

По словам главы правительства, Чехия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе.

«По нашим данным, в 2025 году объем двусторонней торговли достиг 705 млн долларов, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. С 2005 года объем привлеченных инвестиций из Чехии составил 431 млн долларов», - сообщил Бектенов.

Он также отметил значительный рост прямых инвестиций.

«Только за прошлый год приток инвестиций из Чехии вырос более чем на 39% и достиг 59 млн долларов. В настоящее время в Казахстане работают 143 компании с участием чешского капитала, включая Škoda Auto, Omnipol, Tatra и другие», - сказал премьер-министр.

Кроме того, правительство Казахстана поддерживает выход компании Astana Motors на рынок Чехии.

Новые проекты и перспективы

Олжас Бектенов подчеркнул, что потенциал для дальнейшего роста сотрудничества остается высоким.

«Мы намерены системно и на долгосрочной основе продолжать работу в этом направлении. Приглашаем чешские компании инвестировать в Казахстан и готовы обеспечить благоприятный и предсказуемый инвестиционный климат», - заявил он.

По его словам, данные инициативы соответствуют проводимым в стране социально-экономическим реформам.