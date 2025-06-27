На совместном заседании палат Парламента премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопросы депутатов о сбалансированности и устойчивости национальной экономики, обозначив основные драйверы роста на ближайшие годы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы правительства, несмотря на внешнеэкономическую нестабильность, Казахстан демонстрирует "неплохие показатели" по финансово-экономической устойчивости. За первые пять месяцев 2025 года ВВП страны вырос на 6%. Среди ключевых факторов Бектенов назвал рост инвестиций в основной капитал – более 18%, увеличение банковского кредитования бизнеса на 16%.

Достаточно динамичные показатели отмечаются в строительстве – выше 15%, транспорт и складирование выросло на 23%, обрабатывающая промышленность растет с темпом 6%, торговля – порядка 8%.

"Это основные отрасли, которые сейчас обеспечивают динамичный рост. На наш взгляд, показатели неплохие. Теперь наша задача – все эти темпы и показатели сохранить и более того наращивать. Для этого правительством проводится целенаправленная работа по укреплению в том числе бюджета развития. Благодаря проводимой налоговой реформе мы ожидаем со следующего года значительное увеличение финансирования на цели развития, то есть на инфраструктурное развитие, что в свою очередь создает предпосылки для устойчивого долгосрочного экономического роста. По отраслям, на мой взгляд, очень позитивно отражается та работа, которая проводится по либерализации рынка горюче-смазочных материалов", – сказал Бектенов.

Он также отметил, что либерализация цен на горюче-смазочные материалы уже начала привлекать инвесторов в отрасль, ранее считавшуюся непривлекательной.

"В связи с тем, что цены на ГСМ долгое время были зарегулированы и уже практически не отражали реальные рыночные конъюнктуры, правительство пошло по пути к либерализации цен. Мы видим, что эта работа уже дает свои результаты. Инвестиции в эту сферу постепенно начали возвращаться, потому что ранее она была инвестиционно непривлекательной. Теперь частный бизнес видит, что государство идет по пути реализации цены, и инвестиционная привлекательность этой сферы растет", – отметил премьер-министр.

Бектенов сообщил, что на этот год холдинг "Байтерек" должен направить в экономику не менее 8 трлн тенге. Для этого его капитал увеличат на 1 трлн тенге, что позволит предоставлять бизнесу кредиты по сниженной ставке -12,6%.

Среди приоритетов также – реализация нацпроектов по модернизации энергетики и ЖКХ, индустриальные проекты в нефтегазохимии и углехимии, а также программы по глубокой переработке зерна.

"Только по последнему нацпроекту свыше 10 триллионов тенге инвестиций предусмотрено в эту сферу. Причем что очень важно – большинство этих сумм будут освоены местными товаропроизводителями. Это вшито в условия национального проекта. Это большая возможность для отечественных товаропроизводителей нарастить объемы выпуска своей продукции", - сказал глава кабмина.

Также правительство сконцентрировано на реализации крупных индустриальных проектов в приоритетных отраслях. Например, в нефтегазохимии.

"Вы знаете, по прямому поручению и контролю президента был построен и введен в эксплуатацию крупный завод по производству полипропилена. Сейчас он уже вышел на проектную мощность и показатели неплохие. Это меняет структуру экономики нашей страны, отход от сырьевой зависимости", - сказал Олжас Бектенов.

Он добавил, что таких проектов сейчас на очереди немало. Это и завод по производству полиэтилена, бутадиена и другие. Большие перспективы открываются в углехимии. Глубокая переработка зерна – также в приоритете Правительства.