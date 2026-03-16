Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные реформы Президента
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что граждане страны на референдуме поддержали курс Президента Касым-Жомарта Токаева на модернизацию государства.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что результаты общенационального референдума стали подтверждением поддержки гражданами курса Президента Касым-Жомарта Токаева на масштабные политические и социально-экономические реформы, передает BAQ.kz.
По словам главы правительства, участие граждан в референдуме стало проявлением гражданской ответственности и патриотизма.
«Вчера на общенациональном референдуме граждане Казахстана своим активным участием показали пример подлинного патриотизма, выразив всенародную поддержку курсу Главы государства на масштабные политические и социально-экономические преобразования. Мы с вами стали непосредственными участниками исторического по своему масштабу и значению события», — отметил Олжас Бектенов.
Премьер-министр подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке дальнейшей модернизации страны.
«Как подчеркнул Президент, казахстанцы проголосовали за дальнейшую модернизацию страны и внесли свой вклад в укрепление нашей государственности», — сказал он.
Также Бектенов заявил, что дальнейшее развитие Казахстана будет строиться на демократических принципах и уважении к национальным ценностям.
«Новейшая история Справедливого Прогрессивного Казахстана строится исключительно на демократических ценностях, отдавая должное уважение нашим традициям и культуре. Убежден, мы вместе сможем достичь поставленных целей, обеспечив качество и динамизм проводимых реформ», — подчеркнул премьер.
В завершение он поздравил казахстанцев с принятием обновленной Конституции.
«Поздравляю всех казахстанцев с принятием новой Конституции, являющей собой символ Единства, Независимости и Суверенитета нашей Родины — Республики Казахстан», — заключил Олжас Бектенов.
