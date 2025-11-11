На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил ход модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов, начатой в текущем году, передает BAQ.KZ.

По словам Премьер-министра, подрядчики были определены в сжатые сроки и заключили договоры "под ключ" на приемлемых условиях. Однако, по наблюдениям правительства, некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль за строительством, что создаёт высокие риски нарушения сроков.

Особое внимание уделено областям Жетісу, Абай, Ұлытау, Акмолинской и Актюбинской областям, где наблюдаются задержки. В Мангистауской области работы на одном из вокзалов отстают от графика, а в Алматы модернизация вокзала Алматы-1 затягивается.