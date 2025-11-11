Бектенов раскритиковал акиматы за слабый контроль над модернизацией ж/д вокзалов
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил ход модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов, начатой в текущем году, передает BAQ.KZ.
По словам Премьер-министра, подрядчики были определены в сжатые сроки и заключили договоры "под ключ" на приемлемых условиях. Однако, по наблюдениям правительства, некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль за строительством, что создаёт высокие риски нарушения сроков.
Особое внимание уделено областям Жетісу, Абай, Ұлытау, Акмолинской и Актюбинской областям, где наблюдаются задержки. В Мангистауской области работы на одном из вокзалов отстают от графика, а в Алматы модернизация вокзала Алматы-1 затягивается.
"Все строительные работы должны быть завершены в установленные сроки с соблюдением качества. Персональная ответственность за данное поручение возложена на первых руководителей местных исполнительных органов", — подчеркнул Олжас Бектенов.
