Особое внимание уделяется повышению реальных доходов населения — Олжас Бектенов

На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос о мерах по повышению доходов населения, реализуемых в рамках поручений Главы государства, с акцентом на встречные обязательства бизнеса, передает BAQ.KZ.

"В этом году мы будем принимать все меры для того, чтобы в целом по экономике показатели реальных доходов населения росли. Принят отдельный план по повышению доходов населения, где детально расписаны все меры, которые по нашим оценкам приведут к росту реальных доходов населения. Это и производство тех необходимых товаров, которые мы сегодня импортируем, и меры по повышению зарплат работников – в порядке встречных обязательств от тех предприятий, которые получают серьезную государственную поддержку. Поэтому в этом направлении будем работать", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Государственная поддержка будет направлена не только на развитие бизнеса, но и на улучшение благосостояния граждан.

Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы предусматривает меры по повышению зарплаты, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки населения, развитию предпринимательства, подготовке и переквалификации кадров, а также совершенствованию социальной поддержки.