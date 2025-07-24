Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК. Участие в совещании приняли министры внутренних дел, здравоохранения, просвещения, культуры и информации, а также акимы регионов и представители правоохранительных и спецслужб, передаёт BAQ.KZ.

Главной темой стало усиление борьбы с наркопреступностью, алкоголизмом и профилактика семейно-бытовых правонарушений.

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что за полгода изъято 6,4 тонны наркотиков, заблокировано свыше 17 тыс. наркосайтов, задержаны 474 человека, причастные к сбыту запрещённых веществ. Возбуждено 21 уголовное дело в отношении ОПГ, в том числе трех транснациональных. Также пресечено 107 тыс. случаев распития алкоголя в общественных местах и 7 тыс. нарушений в сфере его оборота. В отношении 11 тыс. человек вынесен запрет на употребление спиртного.

По данным Минздрава, более 17 тыс. человек находятся на диспансерном учете с диагнозом "наркозависимость". В последние годы снизилось количество зависимых от опиоидов, но растёт число пациентов, употребляющих синтетические наркотики и их смеси. В 2025 году утверждены новые методические рекомендации для повышения эффективности лечения.

Олжас Бектенов отметил, что наркомания особенно стремительно распространяется среди молодежи:

"Опасная тенденция, волнующая всё общество — это распространение наркомании среди молодежи. К сожалению, она набирает все более масштабные обороты. Ситуация осложняется новыми способами распространения — через интернет, “закладки”, почту и анонимные платежи. Всё это исключает физический контакт между сбытчиком и потребителем, что усложняет их выявление и задержание", — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что принцип "Закон и порядок", провозглашенный Президентом, должен быть безусловно реализован, и поручил:

совершенствовать механизмы блокировки наркосайтов и подозрительных объявлений;

проработать вопрос блокировки переводов, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

усилить контроль за аптечным отпуском препаратов, вызывающих зависимость;

развивать реабилитационную инфраструктуру, в том числе для несовершеннолетних;

активизировать профилактическую работу и лечение наркозависимых.

Также Бектенов призвал развивать инициативу "трезвых населенных пунктов" (сейчас их более 400) и поощрять акиматы и активистов, участвующих в движении. По официальным данным, в состоянии алкогольного опьянения совершается более половины убийств, каждое третье хулиганство и каждый четвертый грабеж.