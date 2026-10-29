Бектенов: «Народная стройка» даст старт масштабным преобразованиям в экономике

Глава Кабмина на заседании Правительства подчеркнул- главная цель Послания «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» — построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан, передает BAQ.KZ.

Для ее достижения необходимо максимально использовать потенциал страны и возможности, которые открываются в современных инновационных условиях.

«Объявленная Главой государства масштабная программа «Народная стройка» дает старт крупнейшим инфраструктурным преобразованиям и реформам во всех отраслях экономики. Этот глобальный проект придаст значительный импульс для роста занятости и обеспечения благосостояния граждан», – сказал Бектенов.

Он также подчеркнул необходимость четкого плана реализации президентских задач.