Бектенов: «Народная стройка» даст старт масштабным преобразованиям в экономике
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Глава Кабмина на заседании Правительства подчеркнул- главная цель Послания «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» — построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан, передает BAQ.KZ.
Для ее достижения необходимо максимально использовать потенциал страны и возможности, которые открываются в современных инновационных условиях.
«Объявленная Главой государства масштабная программа «Народная стройка» дает старт крупнейшим инфраструктурным преобразованиям и реформам во всех отраслях экономики. Этот глобальный проект придаст значительный импульс для роста занятости и обеспечения благосостояния граждан», – сказал Бектенов.
Он также подчеркнул необходимость четкого плана реализации президентских задач.
«Послание- самый содержательный программный документ на ближайшую перспективу. Мы должны иметь четкий план действий по его реализации», – подчеркнул Премьер-министр.
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