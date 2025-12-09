На заседании Правительства РК обсуждался вопрос водообеспечения южных регионов в преддверии вегетационного сезона 2026 года, передает BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость комплексных мер для обеспечения водоснабжения в условиях продолжающегося маловодного периода. Главный акцент сделан на диверсификации структуры посевных площадей и сокращении доли влаголюбивых культур.

"Министерство водных ресурсов должно предотвратить случаи подачи воды сверх утвержденных лимитов. Министерство сельского хозяйства утвердило график диверсификации посевов, и вся работа должна вестись строго по нему. Если посевы превысят установленный объем, вода предоставляться не будет, а возможные убытки фермеров не компенсируются из бюджета", — заявил Премьер-министр.

Акиматам областей поручено провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности. В июле 2026 года планируется завершение строительства Шардаринского группового водопровода, что обеспечит стабильное питьевое водоснабжение города.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев отметил, что по южным регионам продолжается маловодный период: приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43 %, а общий объем воды в Нарын–Сырдарьинском каскаде уменьшился на 3,8 млрд м³. Прогнозный приток на сезон оценивается в 1–2 млрд м³, что создает риск дефицита до 1 млрд м³.

В Жамбылской области водохранилища заполнены всего на 41 %. В 2025 году план по сокращению водозатратных культур выполнен частично: посевы риса и хлопка превысили плановые показатели. Вместе с тем площадь земель с водосберегающими технологиями достигла 543,5 тыс. га, ежегодный прирост составляет около 150 тыс. га. На поддержку водосбережения в бюджете 2026–2028 годов предусмотрено 228,1 млрд тенге.

Ранее, в июле 2025 года Премьер-министр поручал акимам южных регионов обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием поливной воды, предотвратить несанкционированные посевы влагоемких культур и заранее принять меры для бесперебойного водоснабжения населения. По итогам проверок должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур, были привлечены к ответственности.