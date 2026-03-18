  • Главная
  • Новости
  • Новая Конституция станет надежной опорой государственности Казахстана - Олжас Бектенов

Премьер-министр подчеркнул, что новый Основной закон станет фундаментом для устойчивого развития страны.

Сегодня 2026, 09:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
116

В Казахстане проходит заседание правительства, на котором обсуждаются меры по реализации норм новой Конституции. Премьер-министр Олжас Бектенов назвал ее принятие судьбоносным моментом для страны, передает BAQ.kz.

В Астане проходит заседание правительства Республики Казахстан, посвященное реализации норм новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума.

Открывая заседание, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость этого события для страны.

«В первую очередь поздравляю всех казахстанцев с историческим событием - принятием на всенародном референдуме новой Конституции. Это судьбоносный момент в новейшей истории Казахстана», - заявил он.

По словам главы Кабмина, проводимая трансформация под руководством Президента и при поддержке общества делает страну более устойчивой к современным вызовам.

«Проводимая всесторонняя трансформация нашей страны под руководством Главы государства и при активной поддержке общества делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам», - отметил Бектенов.

Премьер-министр добавил, что новая Конституция станет основой для укрепления политической стабильности и дальнейшей модернизации страны.

Самое читаемое

Наверх