Новая Конституция станет надежной опорой государственности Казахстана - Олжас Бектенов
Премьер-министр подчеркнул, что новый Основной закон станет фундаментом для устойчивого развития страны.
В Казахстане проходит заседание правительства, на котором обсуждаются меры по реализации норм новой Конституции. Премьер-министр Олжас Бектенов назвал ее принятие судьбоносным моментом для страны, передает BAQ.kz.
В Астане проходит заседание правительства Республики Казахстан, посвященное реализации норм новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума.
Открывая заседание, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость этого события для страны.
«В первую очередь поздравляю всех казахстанцев с историческим событием - принятием на всенародном референдуме новой Конституции. Это судьбоносный момент в новейшей истории Казахстана», - заявил он.
По словам главы Кабмина, проводимая трансформация под руководством Президента и при поддержке общества делает страну более устойчивой к современным вызовам.
«Проводимая всесторонняя трансформация нашей страны под руководством Главы государства и при активной поддержке общества делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам», - отметил Бектенов.
Премьер-министр добавил, что новая Конституция станет основой для укрепления политической стабильности и дальнейшей модернизации страны.
