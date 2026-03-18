В Казахстане проходит заседание правительства, на котором обсуждаются меры по реализации норм новой Конституции. Премьер-министр Олжас Бектенов назвал ее принятие судьбоносным моментом для страны, передает BAQ.kz.

Открывая заседание, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость этого события для страны.

«В первую очередь поздравляю всех казахстанцев с историческим событием - принятием на всенародном референдуме новой Конституции. Это судьбоносный момент в новейшей истории Казахстана», - заявил он.

«Проводимая всесторонняя трансформация нашей страны под руководством Главы государства и при активной поддержке общества делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам», - отметил Бектенов.

Премьер-министр добавил, что новая Конституция станет основой для укрепления политической стабильности и дальнейшей модернизации страны.