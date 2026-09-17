Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по дальнейшему повышению эффективности системы привлечения и сопровождения инвестиций в рамках задач, поставленных Главой государства при запуске нового инвестиционного цикла.

На совещании рассмотрели подходы к укреплению взаимодействия с инвесторами на всех этапах реализации проектов – от проявления заинтересованности и изучения перспективных направлений до запуска объектов и постинвестиционного сопровождения.

Особое внимание уделено созданию условий для расширения действующих проектов и их дальнейшего выхода на экспорт.

Одной из ключевых задач является сокращение сроков прохождения согласительных процедур и ускорение запуска инвестиционных проектов в эксплуатацию.

Какие инструменты внедрят

Участники совещания также обсудили применение цифровых инструментов, которые должны обеспечить более комфортные условия как для инвесторов, так и для государственных органов, сопровождающих инвестиционные проекты.

Кроме того, рассмотрены вопросы проведения проактивной инвестиционной политики на внешнем контуре.

Как оценили работу госорганов

Премьер-министру представили результаты анализа работы ответственных государственных органов и организаций по взаимодействию с инвесторами.

В частности, была рассмотрена эффективность работы по доведению проектов до фактического вложения средств в экономику страны и ввода объектов в эксплуатацию.

В обсуждении предложений по формированию единой инвестиционной вертикали приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник Президента по экономическим вопросам Нурлан Байбазаров, советник Президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Что поручил Бектенов

По итогам совещания Олжас Бектенов подчеркнул, что Главой государства поставлена задача по кардинальному обновлению механизмов инвестиционной политики.

В условиях глобальной конкуренции за капитал Правительство должно обеспечить предсказуемый и благоприятный инвестиционный климат.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями поручено подготовить предельно конкретный план действий по совершенствованию действующей системы привлечения инвестиций.