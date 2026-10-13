Бектенов обозначил задачи для роста экономики до конца года

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства обозначил приоритетные задачи для обеспечения экономического роста до конца года. Среди них — загрузка промышленных предприятий, ввод жилья, развитие газовой и транспортной инфраструктуры, привлечение инвестиций и цифровизация торговых рынков.

«Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Министерством промышленности надо выработать дополнительные предложения по внедрению механизмов снижения размера первоначального взноса», - сказал Бектенов.

Рост экономики и сдерживание инфляции

По словам премьер-министра, несмотря на спад в нефтяном секторе, рост экономики страны составил 4,2%. Основным фактором остается несырьевой сектор: совокупный вклад строительства, обрабатывающей промышленности, транспорта, торговли и сельского хозяйства в рост ВВП достиг около 80,5%.

Бектенов отметил высокую инвестиционную активность в обрабатывающей промышленности, информации и связи, строительстве и сельском хозяйстве. Благодаря опережающему росту экспорта текущий счёт платежного баланса в первом полугодии 2026 года сложился с профицитом в 2,4 млрд долларов.

По итогам девяти месяцев годовая инфляция замедлилась до 9,3%. Главная задача на текущий год - удержать ее ниже 10%.

Промышленность и обеспечение предприятий сырьем

Премьер-министр поручил не допускать снижения объёмов производства в обрабатывающей промышленности и обеспечить устойчивое развитие металлургии.

Для полной загрузки предприятий необходимо завершить переговоры с зарубежными партнёрами, приступить к реализации соглашений и расширять географию поставок сырья. Фонду «Самрук-Қазына» и Министерству промышленности поручено проработать механизмы долгосрочного обеспечения отечественных металлургических предприятий сырьём.

Министерству торговли необходимо снижать барьеры для поставок казахстанской продукции на внешние рынки, а Министерству финансов — усилить контроль за ввозом «серой» продукции.

Министерству транспорта совместно с «Қазақстан темір жолы» поручено обеспечить бесперебойную доставку сырья и комплектующих для обрабатывающих предприятий. До конца года Министерство промышленности должно завершить ключевые этапы геологического изучения территорий и представить конкретные результаты.

Ввод жилья и снижение первоначального взноса

В строительстве ключевой задачей остается ввод 20,4 млн квадратных метров жилья. При этом объекты должны быть полностью готовы к эксплуатации, обеспечены инфраструктурой и благоустройством.

Акиматам поручено заранее готовить земельные участки и ускорить подведение инженерных сетей.

Газификация и транспортная инфраструктура

До конца года уровень газификации должен достичь 64,5%, а к 2035 году — 80%.

Министерству энергетики, компании QazaqGaz и акиматам поручено модернизировать действующую инфраструктуру, обеспечить своевременное строительство магистральных газопроводов и реализацию крупных газовых проектов.

В транспортной сфере поручено завершить запланированные инфраструктурные проекты и нарастить грузовые и транзитные перевозки. Министерствам транспорта и финансов совместно с другими госорганами поручено сократить сроки прохождения грузов через границу, устранить административные барьеры и внедрить единые цифровые сопроводительные документы.

Уборочная кампания и развитие животноводства

Бектенов также поручил своевременно завершить уборочную кампанию и задействовать все имеющиеся элеваторные и складские мощности для обеспечения внутреннего и внешнего рынков зерном.

В животноводстве до конца года поручено довести производство молока на введённых молочно-товарных фермах как минимум до 70% проектной мощности.

Премьер-министр также указал на недостаточную вовлечённость акиматов в расширение племенного поголовья. Регионам поручено обеспечить целевое и эффективное освоение средств льготного кредитования в рамках Комплексного плана развития животноводства.

Отдельное поручение касается снижения темпов производства напитков. Министерству сельского хозяйства необходимо выявить дополнительные резервы роста и принять меры для стабилизации ситуации.

Цифровизация торговых рынков

Акиматам поручено обеспечить выполнение региональных дорожных карт по развитию торговли и достижение показателей роста товарооборота.

По словам Бектенова, в стране действует около 600 рынков, которые являются важной инфраструктурой для микро- и малого бизнеса. Их цифровизация должна сделать деятельность предпринимателей более прозрачной, способствовать её легализации и расширению налоговой базы.

Министерству торговли совместно с Министерством искусственного интеллекта и палатой «Атамекен» поручено ускорить цифровизацию рынков и создание соответствующей информационной системы.

Привлечение технологичных инвестиций

Премьер-министр подчеркнул необходимость привлечения долгосрочных инвестиций, технологий и компетенций. Приоритетом должны стать обрабатывающая промышленность, глубокая переработка и проекты, значительно увеличивающие валовую добавленную стоимость.

Согласно Концепции инвестиционной политики, в ближайшие пять лет объём инвестиций должен вырасти втрое.

Министерствам иностранных дел и национальной экономики поручено в десятидневный срок подготовить план обновления механизма «заказ на инвестиции». Он должен способствовать развитию наукоёмких производств с учётом долгосрочных интересов Казахстана.

Бюджетная дисциплина и ответственность регионов

Администраторам бюджетных программ поручено усилить финансовую дисциплину и обеспечить эффективное использование средств. Акимы должны мобилизовать дополнительные доходы и внутренние резервы, чтобы снизить зависимость от внепланового финансирования из республиканского бюджета.

Бектенов отметил положительную динамику основных макропоказателей в ряде регионов. При этом низкие результаты по двум показателям зафиксированы в Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской областях и области Жетісу. Их руководителям поручено принять оперативные меры для исправления ситуации.

Премьер-министр подчеркнул персональную ответственность министров и акимов за достижение плановых показателей. Координация работы возложена на Серика Жумангарина.